Сэра Алекса Фергюсона в раздевалке «Олд Траффорд» нет с 2013 года, столько же в красной части Манчестера не видели британского чемпионства. За шесть сезонов «Юнайтед» спустил на усиление почти миллиард (976 млн) евро, взял 29 новых футболистов, но сейчас состав «дьяволов» с натяжкой входит в четверку сильнейших в АПЛ. Их нынешний тренер Уле-Гуннар Сульшер на полноценном контракте не выиграл ни одного матча в гостях, а после первой предсезонки выдал худший старт за 30 лет.

Вместе с тем больше 10% трат на трансферы «Манчестер» вывалил за Поля Погба. На третий день в Британии 105-миллионная звезда радостно заявил: «Хочу впервые выиграть Премьер-лигу и, конечно, Лигу чемпионов. Личная мечта – взять «Золотой мяч», но сначала нужно победить в чемпионате». На четвертый год на островах Погба поднимал над головой лишь Кубок Лиги и Кубок УЕФА, один раз попал в четвертьфинал ЛЧ и занимал девятое и 15-е места в голосовании France Football.

Поль переезжал на «Олд Траффорд» в статусе самого дорогого футболиста мира. Он главная маркетинговая единица клуба, а за его инстаграмом следят 37,7 миллиона подписчиков – больше всех среди игроков АПЛ. У «МЮ» нет настолько же ценного рекламного актива – не просто так именно через Погба подают все турне «Юнайтед» по Азии.

И одновременно с этим центрхав – потенциально сильнейший в этом составе «красных дьяволов», способный связывать защиту с нападением, контролировать темп и помогать в прессинге. Поэтому логично, что через него легче всего строить новый, великий «Манчестер».

Объективно это не получится у Уле-Гуннара Сульшера, сколько бы The Guardian ни писала о терпении и доверии к норвежцу. У Убийцы с лицом младенца, как и у Жозе Моуринью, в ростере есть человек с невероятными скиллами в длинных и средних передачах. Но кроме короткого отрезка во втором круге-2018/19 (9 голов и 6 ассистов в 12 матчах после увольнения Особенного) Погба ни разу не блистал на ценник в 100+ млн евро.

На рынке есть два свободных топ-тренера, которые успешно справлялись с главным фанатом манчестерских барбершопов.

Массимилиано Аллегри, Поль Погба, «Ювентус»Getty Images

Первый – Массимилиано Аллегри. В «Ювентусе» алленаторе подстраивал схему в нападении под Погба. В дебютном сезоне Макса 3-5-1-1 в атаке при перемещении Поля выше трансформировалась в 3-4-2-1 или 3-1-5-1 – Пауло Дибала в таком случае оттягивался чуть назад и находился на одной линии с французом.

Также удобно Погба было и при 4-3-1-2 – его страховали Клаудио Маркизио с Сами Хедирой, в то время как центрхав связывал защиту с тройкой нападения, а в важных матчах еще и выскакивал на прессинг обороны соперника наравне со столбом Альваро Моратой. Сравните с «МЮ» Моуринью, в котором Жозе до ссоры со 105-миллионным полузащитником упорно ставил его в пару с Неманьей Матичем в 4-2-3-1. Разумеется, при потерях у манкунианцев возникали гигантские дыры в опорной зоне, потому что и Погба, и серб тяготели к атаке.

Аллегри уже примеряли к «Манчестеру» – Tuttosport даже называл будущую зарплату тренера в Англии (7,5 млн евро в год), но так быстро Макс не приедет на «Олд Траффорд». Только коуч сам говорил, что ему нужна годичная пауза, – если выбирать Массимилиано, торопиться с отставкой Сульшера точно не стоит.

Поль Погба, Дидье Дешам, ФранцияEurosport

Другой кандидат – Дидье Дешам. Вы наверняка видели кадры из раздевалки сборной Франции на ЧМ-2018. Поль включил внутреннего Дзюбу и мотивировал партнеров перед каждым матчем плей-офф. «Я хочу, чтобы на поле мы бились, как воины. Умру на поле или мы прикончим всех соперников. Месси или не Месси, мне ******* [все равно]. Мы выиграем этот ЧМ», – накачивал французов в раздевалке Погба. Результат вы знаете – «ле блю» отбуцкали Аргентину, Уругвай, Бельгию и Хорватию и под дождливым небом в «Лужниках» подняли Кубок мира.

Дешам еще до старта чемпионата мира называл оптимальное место Поля на поле. «У Погба большой потенциал, много возможностей, он нашел свою позицию, получает много пространства и возвращается в оборону. В тройке он чувствует себя свободнее, чем в паре с кем-то», – признавался коуч сборной.

Но по ходу ЧМ Дидье признал ошибку, и после натужной победы над Австралией при 4-3-3 перекрутил тактику и дальше бомбил только по 4-2-3-1. Только в отличие от Моуринью Поля в России подстраховывал чистый опорник Н’Голо Канте, благодаря которому у звезды «МЮ» было пространство впереди.

Погба был на мощнейшем эмоциональном подъеме после выигранного Кубка мира, но затем вернулся в серый Манчестер к ненавистному Жозе и затух. Хотя казалось, что француз превратился в лидера и перенесет нужные качества на газон «Олд Траффорд», легкость в бутсах пришла к нему только с увольнением Особенного.

И Аллегри, и Дешам досконально знают плюсы и минусы Поля. Оба будут свободны уже следующим летом (у Дидье после Евро-2020 заканчивается контракт с ФФФ), оба работали на высоком уровне, у обоих репутация жестких коучей, способных договориться со звездами.

«Манчестер Юнайтед» перед этим сезоном реформировал скаутскую службу и нанимает частных детективов, чтобы узнавать все о потенциальных новичках (так отказались от трансферов Джерома Боатенга и Неймара). Но никакие сыщики не нужны, чтобы понять: для успеха достаточно создать классную химию для главной звезды. Ее поддержат только мудрые боссы. Если на что-то и нужны детективы, то лишь для верного выбора-2020 – Макс или Дидье.

Кто должен тренировать Погба в «МЮ» в следующем сезоне? Опрос 680 голосов Массимилиано Аллегри Дидье Дешам Дайте Сульшеру поработать!

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