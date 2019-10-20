Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал систему видеопомощи арбитрам (VAR) после игры против «Манчестер Юнайтед» (1:1) в девятом туре чемпионата Англии.

В первом тайме «МЮ» открыл счет усилиями Маркуса Рэшфорда, хотя голу предшествовал фол Виктора Линделёфа на Дивоке Ориги. Главный арбитр Мартин Аткинсон обратился за помощью к ассистентам и засчитал взятие ворот.

«Они забили гол, который демонстрирует все недостатки VAR. Я уверен, что мистер Аткинсон не дал свисток, помня о том, что теперь у нас есть VAR. Потом ассистенты сказали судье: «Да, там был контакт, но фол на ваше усмотрение». Уверен на 100%, что все так и было. Это большая проблема», – заявил Клопп.

На гол Рэшфорда «Ливерпуль» ответил мячом Адама Лалланы.

«Ливерпуль» потерял первые очки в сезоне. «Красные» занимают первую строчку в турнирной таблице, опережая «Манчестер Сити» на 6 очков.

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