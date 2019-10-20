Бывший коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о работе Уле-Гуннара Сульшера во главе команды.

«На этой неделе «МЮ» проделал отличную пиар-работу, чтобы создать позитивную атмосферу перед игрой. Я собираюсь найти работу, как у Сульшера, и постоянно говорить о будущем.

Мне кажется, это прекрасная ситуация: контракт на три года, молодые футболисты. На мой взгляд, это великолепная работа в таком большом клубе, как «МЮ», – приводит слова Моуринью Daily Mail.

«МЮ» и «Ливерпуль» сыграли вничью в девятом туре АПЛ (1:1), забитыми мячами отметились Маркус Рэшфорд и Адам Лаллана.

«Ливерпуль» занимает первую строчку в турнирной таблице, «МЮ» – 13-ю.

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