Клопп был жалок на пресс-конференции и ошибся насчет «МЮ». «Дьяволы» играли как топ-клуб

У Юргена Клоппа был объективный повод для разочарования и обид после дерби – «Юнайтед» забил после очевиднейшего нарушения правил. Понять настроение немца легко, но на пресс-конференции тренера «Ливерпуля» откровенно понесло не туда.

«В этом, прошлом и позапрошлом году «Манчестер Юнайтед» только и оборонялся против нас на «Олд Траффорд». Это не критика, это просто факт», – выдал Клопп, повторив знаменитую риторику Рафы Бенитеса.

Обычно определить масштаб оборонительный игры можно при помощи владения мячом. Если Клопп ориентировался на эту метрику, то он прав. В последних трех домашних матчах с «Ливерпулем» «МЮ» владел мячом от 32% до 35% времени. Без дополнительных деталей это и правда годится для того, чтобы обвинить хозяев в трусливом стиле.

Но важно учитывать и то, где именно находился мяч. Когда команда «только обороняется», мяч проводит много времени на ее трети поля. В двух предыдущих играх все так и было – на трети поля «МЮ» прошло 37% и 39% действий. Это показатель лютого андердога, а не клуба, который входит в топ-6 и мечтает вернуться. Но воскресный матч – исключение. Здесь на трети «МЮ» прошло 29% действий. Тоже прилично, но гораздо меньше, чем в прошлых встречах, с которыми Клопп углядел прямую связь.

Такой контраст стал возможен благодаря высокому прессингу «МЮ». В этом было главное отличие от предыдущих матчей. Да, «Ливерпуль» все равно имел значительный перевес по владению, но прессинг хозяев не позволял перенести владение к чужим воротам. Странно, что Клопп не учел этот нюанс – именно Юрген возвел прессинг в культ.

Олицетворением смелого подхода «Юнайтед» были латерали. Аарон Уан-Биссака прессинговал Эндрю Робертсона, Эшли Янг выдвигался на Трента Александр-Арнольда. Для этого им приходилось покидать свои позиции. Это точно не признак трусости.

Уан-Биссака выдвигается в прессинг на РобертсонаEurosport

Янг прессингует Александр-АрнольдаEurosport

Наоборот, в этом была даже доля риска. Выдвижения Уан-Биссаки и Янга оставляли несыгранную тройку центральных защитников «Юнайтед» (Рохо, Магуайр, Линделёф) против тройки нападающих «Ливерпуля» (Мане, Фирмино, Ориги). При условии грамотного розыгрыша мяча «красные» могли воспользоваться этим. Не получилось по трем причинам.

Во-первых, Уле-Гуннар Сульшер грамотно оценил риски: «Ливерпуль» перед матчем потерял Мохамеда Салаха, который хорош именно в игре 1-в-1. Во-вторых, прессинг «МЮ» был настолько слаженным, что довести мяч до нападающих было практически нереально. В-третьих, сами защитники провели хорошую игру и выигрывали большинство и без того редких единоборств. Да-да, иногда с нарушением правил.

Магуайр высоко поднимается за Фирмино и отбирает мяч. «МЮ» запускает контратакуEurosport

Линделёф выдвигается на Ориги и с нарушением правил отбирает мяч. «Юнайтед» запускает голевую контратакуEurosport

Этим приемом «Юнайтед» сдерживал «Ливерпуль» и не позволял гостям закрепиться на их трети поля. Когда команда Клоппа все-таки получала передышку от прессинга, хозяева банально за счет схемы ограничивали их фирменную атакующую игру.

«Юнайтед» выставил 3-5-2, впереди были скоростные Дэниел Джеймс и Маркус Рэшфорд. Они оба имеют опыт игры на фланге, поэтому постоянно смещались туда. Из-за этого Тренту и Робертсону нужно было решать: поддерживать атаку «Ливерпуля», но оставлять зону, которой могут воспользоваться нападающие «МЮ», или перестраховываться на случай рывков Рэшфорда и Джеймса, но оставлять команду без ширины в атаке.

Фулбеки «Ливерпуля» не придерживались четкой линии – иногда осторожничали, иногда поднимались в атаку. В обоих случаях у «МЮ» было преимущество. Если Робертсон и Трент занимали низкие позиции, хозяевам было еще проще сдерживать тройку из Мане, Фирмино и Ориги. Если Робертсон и Трент занимали высокие позиции, из их зон контратаковали Рэшфорд и Джеймс.

Робертсон и Трент не успевают вернуться назад – Рэшфорд и Джеймс оголяют их зоныEurosport

Робертсон и Трент играют низко, зато контролируют Рэшфорда и ДжеймсаEurosport

По похожей цепочке «Юнайтед» проводил позиционные атаки. Рэшфорд и Джеймс даже там открывались на флангах и благодаря этому блокировали Робертсона и Трента. В результате крайние защитники «Ливерпуля» не могли так же выдвинуться на Янга и Уан-Биссаку, как это делали хозяева.

В теории Тренту и Робертсону могли помочь нападающие – Мане и Ориги. Но тогда перед ними тоже бы возникала дилемма. Если они возвращаются за Уан-Биссакой и Янгом, «Ливерпуль» теряет возможность контратаковать – ценная опция, учитывая проблемы в игре с мячом. Если они не возвращаются за Уан-Биссакой и Янгом, Робертсон и Трент остаются против двух соперников сразу. Чаще всего случался второй вариант.

Робертсон оглядывается и замечает Джеймса за спиной, из-за этого не выдергивается на Уан-Биссаку (тот с мячом)Eurosport

Трент перекрывают линию паса на Рэшфорда. Из-за этого свободу получает Янг (тот с мячом)Eurosport

Подобные моменты не приводили к чему-то страшному – Вирджил ван Дейк и Жоэль Матип шикарно страховали партнеров. Но показательно, что, пользуясь свободой, Уан-Биссака и Янг сделали четыре паса в чужую штрафную. Все остальные игроки «Юнайтед» – шесть.

К перерыву Клопп подошел с тремя разными проблемами. Нужно было решить, как пробивать прессинг «МЮ», что делать с позициями Робертсона и Трента и как избегать редких проблем в защите. Первая проблема отпала сама собой. «Юнайтед» продолжал прессинговать, но со временем дала о себе знать усталость. Поддерживать такой ритм всю игру было нереально. Постепенно «МЮ» вообще отказался от прессинга.

Вторую головоломку решил уже сам Клопп. В перерыве он перестроил «Ливерпуль» с 4-3-3 на 4-2-3-1, отправив Джордана Хендерсона на правый фланг. Это не только сбило прессинг-установку «МЮ», но и развязало руки Робертсону и Тренту.

В первом тайме они редко подключались в атаку не только потому, что боялись рывков Джеймса и Рэшфорда, но и потому, что подстраховать их мог только Фабиньо. Во втором тайме опорников стало двое – вместе с бразильцем зону патрулировал Джорджиньо Вейналдум. В результате Робертсон и Трент могли одновременно подключаться в атаку.

Фабиньо и Андреа Перейра, «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»Getty Images

Это автоматически решило третью часть проблемы. Благодаря подключениям фулбеков «Ливерпуль» получил перевес над пятеркой защитников «Юнайтед» – их атаковали Робертсон, Трент и четверка атакующих игроков. У «красных» появился лишний игрок, а перед «МЮ» возник логичный вопрос: подтягивать к обороне нападающих (Джеймса или Рэшфорда), но совсем лишиться контратак, или рассчитывать на быстрые отрывы, но дать свободу Робертсону и Тренту.

Второй вариант неизбежно трансформировался в активность крайних защитников «Ливерпуля». Если до перерыва Робертсон и Трент сделали только 28 передач на трети «МЮ», то после – 45. Именно свобода Эндрю позволила ему прострелить в штрафную в моменте с ответным голом.

Первый вариант напрочь лишил «Юнайтед» позиционных атак. Уан-Биссака и Янг были слишком заняты на своей половине. Это отразилось на остроте у ворот «Ливерпуля». В первом тайме на трети «красных» прошло 29% действий, во втором – всего 18%. «МЮ» вынужденно прижался.

Чтобы сдержать Трента и Робертсона на последних минутах, «МЮ» подтягивал атакующих игроков – Перейру и Джеймса. Это вновь дало хозяевам перевес (из 5-на-6 ситуация превратилась в 7-на-6), но оставило их лишь с двумя полузащитниками – Мактомини и Фредом. В таких ситуациях «Ливерпуль» грамотно переключался с фланговых атак на комбинации в опорной зоне. Главной угрозой в них был Алекс Окслейд-Чемберлен.

Мактомини и Фреда стянули в одну зону, Окслейд получает свободу и бьетEurosport

На Окслейда не выдергиваются опорники «МЮ», он пытается забросить на ТрентаEurosport

После матча Клопп заметил, что именно такие открывания от игроков, вышедших на замену, позволили «Ливерпулю» захватить преимущество. Это и правда заслуга Юргена – его работа в перерыве не перевернула игру, но по крайней мере позволила решить проблемы из первого тайма.

Но сама необходимость их решать лишь подчеркивает, что «МЮ» не просто оборонялся, но и понимал, как и за счет каких игроков атаковать. Клопп заслужил похвалы за перестановки, но не прав насчет оценки соперника. Большую часть матча «Юнайтед» играл как топ-клуб. Если учитывать общий перфоманс, хозяева точно наработали на ничью. Если учитывать их ситуацию с составом, такой перфоманс выглядит еще более круто.

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