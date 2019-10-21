Получить дом от Фергюсона и уйти в «Ливерпуль». Новый Гиггз слил карьеру, но стал миллионером

Его окружали улыбки джентльменов в идеально скроенных костюмах, дым сигар, стук кубов льда в роксах. Ему жали руку и кивали головой, давали понять, что здесь он свой. Огромный кабинет на «Олд Траффорд», в котором сидели Рамон Калисте и его семья, буквально кричал: «Эй, парень, даже не сомневайся – ты дома, здесь тебя ценят по-настоящему». В руках юного валлийца впитывали пот билеты на матч «МЮ» в вип-ложу для него, матери, сестры и брата. У резного стула лежала сумка с брендовой экипировкой манков – просто подарок. Все напряженно ждали опаздывающего сэра Алекса, которому предстояло убедить 16-летнего Рамона подписать контракт с «МЮ» на три года. Но нужды убеждать не было – Калисте уже все решил. Правда, парень был не в курсе, что хитрый сэр Алекс устраивает такой спектакль каждому перспективному тинейджеру, и Рамон у него далеко не первый.

Рамона Калисте звали новым Гиггзом еще в «Кардиффе», хотя он играл форварда. Уэльс оказался в демографической яме, и новые качественные игроки не появлялись давно – болельщикам нужна была надежда. Сам Гиггз лично приезжал на матч «Кардиффа», чтобы посмотреть на игру Рамона. Трехлетний контракт от «МЮ» усилил параллели с Райаном. «Я знаю, что люди сравнивали меня с ним. Но это только потому, что я из Кардиффа и «Манчестер Юнайтед», – поначалу парень звучал очень скромно.

Но внезапные перемены не могли не сказаться на самооценке и восприятии мира тинейджером. Слишком много внимания ему оказывалось: «МЮ» купил дом семье, в медиа ему прочили сумасшедшее будущее, а полноценный контракт от «Юнайтед» доказывал верность всех обещаний. В 2001 году Don Balon внес Калисте в 100 лучших молодых игроков мира: Рамон шел на 87-м месте и на четыре строчки отставал от Димитара Бербатова.

«Точно знаю, что Фергюсон очень высоко ценит Рамона и считает, что у него есть особый талант. Он не выйдет и не скажет об этом журналистам, потому что не хочет, чтобы его молодые игроки зазвездились. Но слушайте, Фергюсон не дурак: он не дает тебе трехлетний контракт, если ты не годишься. Проще говоря, у него есть талант находить жемчужины», – говорил валлийский футболист и тренер Питер Николас в 2002 году.

Похоже, в тот раз сэр Алекс все же перестарался. Рамон показывал отличную игру на тренировках и в матчах за команду U-17. Калисте побил рекорды клуба в скорости на 100 и 200 метров – это значит, что он не только обладал хорошим стартом, но и ускорением. А в 2003-м он был главной звездой молодежки, которая выиграла Кубок Англии на глазах Бекхэма, Скоулза, Невиллов и остальных звезд команды, сидевших на трибунах. Калисте регулярно тренировался с основой, обнимался с Ван Нистелроем и рубился с Руни. Но похвала нон-стоп, деньги и постоянные прогнозы великих побед тянули Рамона на дно: он спускал деньги и время на одежду, девушек, тусовки и дорогущие часы, с которыми ходили только взрослые дяди.

Рамон Калисте в матче против молодежки «Манчестер Сити»Getty Images

«Я помню, как этот юнец заявился на базу с ног до головы одетый в adidas и с таким видом, будто уже всего добился. Я не знаю, повлияло бы это на меня, но всегда есть опасность, если получить слишком много слишком рано», – говорил экс-игрок «МЮ» и Уэльса Клейтон Блэкмор.

Карма быстро нашла зазвездившегося юниора. Футбольная ассоциация Англии решила сократить команды до 17 и до 19 лет, сделав вместо нее молодежки до 18 лет. Клубам пришлось расстаться с массой игроков, и в «МЮ» под сокращение попал Рамон Калисте.

Но если его время в «МЮ» закончилось, то дверь в АПЛ осталась открытой. Скаут Фрэнк Макпартленд, который следил за Рамоном еще в школе, уговорил Рафу Бенитеса дать юниору шанс. В итоге Калисте стал первым и последним игроком «МЮ», который перешел в «Ливерпуль» с 1964 года. Но в «Ливерпуле» новый Гиггз столкнулся с конкурентами в лице Нила Меллора и Флорана Синама-Понголя и весь годичный контракт провел в дубле, не растеряв при этом звездной болезни и самоуверенности.

Рамон Калисте празднует гол в финале молодежного Кубка АнглииGetty Images

Еще до перехода в «Ливерпуль» у Рамона была куча предложений из Чемпионшипа, которые гарантировали ему игровую практику. Но юный форвард рассматривал только АПЛ – пусть и в статусе запасного. Плюс Калисте требовал кучу денег. «Мне позвонил один тренер из Первой лиги насчет Рамона, и я посоветовал позвать на просмотр. Но тренер ответил: «Нет, он уже тут был, и мы отчаянно хотим его подписать. Но он ни в какую не отступает от требований по зарплате», – рассказывал Брайан Флинн, бывший тренер Рамона в молодежной сборной Уэльса. Калисте, не сыгравший ни минуты в профессиональном футболе, требовал статус самого высокооплачиваемого игрока.

Флинн всегда говорил своим воспитанникам, что готов им помочь в любую минуту, и если те останутся без контракта, то его связей хватит, чтобы найти варианты и устроить просмотр – достаточно просто дать список из клубов, в которых ты хочешь оказаться. Самоуверенный Рамон принес шорт-лист из шести клубов АПЛ. В итоге Калисте, естественно, срезался до «Сканторп Юнайтед», мечущегося в лигах под Чемпионшипом. Но даже тогда, после подписания контракта, он сказал Флинну: «Это отличный шанс вернуться в АПЛ».

В первом же матче предсезонки дерзкий валлиец сломал лодыжку и не провел ни одной официальной игры за «Сканторп». После этого его карьера окончательно уплыла вниз: «Фарнборо», «Кембридж Сити», «Сараценс». В 26 лет Рамон закончил карьеру, но оказалось, что футбол и неоправданные амбиции только мешали его настоящей страсти – дорогим элитным часам.

С юности всем было ясно, что у Рамона есть какой-то талант в выборе хронометров. Проницательный глаз и растущие знания помогали ему отличить хорошие часы от очень хороших. Поэтому, когда судьба вмешалась и положила конец спортивной карьере, Рамон понял, чем хочет заняться – основать собственный часовой бизнес. Первое, что он сделал – заполнил пробелы в знаниях, приобретая квалификацию и учась у других экспертов.

Спустя семь лет бывший новый Гиггз владеет сверхуспешным бизнесом Global Watches и зарабатывает шесть миллионов евро в год, а среди его клиентов множество знаменитостей – например, Дидье Дрогба. Когда-то Рамон хотел быть самым высокооплачиваемым футболистом в донном клубе, не делая ничего – за это парень поплатился карьерой. Но когда он приложил усилия, взялся за голову и по-настоящему проявил себя, то смог стать успешным предпринимателем, который зарабатывает на уровне мировых звезд футбола.

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