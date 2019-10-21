Экс-полузащитник сборной Голландии и мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Варт раскритиковал игру защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра.

«Когда я смотрю воскресный матч любительской лиги, я вижу трех футболистов, которые играют, как Магуайр. Серьезно. Возможно, эти слова звучат глупо, но он их все равно не услышит. В конце концов, мы говорим о трансфере за 90 миллионов евро. Тогда Ван Дейк стоит 300 миллионов.

Ситуация кажется забавной, потому что во время Лиги наций я работал на телевидении в Нидерландах. И я прекрасно помню, как мы говорили, что Магуайр был абсолютно худшим игроком на поле. А потом, спустя два месяца, случился трансфер за 90 миллионов», – цитирует 36-летнего Ван Дер Варта Goal.com, ссылаясь на Ziggo Sport.

Летом 2019 года «МЮ» приобрел Магуайра у «Лестера» за рекордную для защитника сумму.

Ван Дер Варт выступал за «Аякс», «Гамбург», «Реал», «Тоттенхэм», «Бетис», «Мидтьюлланн» и «Эсбьерг».

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