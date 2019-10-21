Главного тренера «Манчестер Сити» и экс-коуча «Барсы» Пепа Гвардиолу рассматривают для участия в выборах правительства Каталонии.

«Я думаю об одном кандидате, у которого нет политического опыта. Это Пеп Гвардиола», – цитирует El Confidencial каталонского политика Артура Маса.

Источник сообщает, что партия «Вместе за Каталонию» рассматривает Гвардиолу в качестве кандидата, который может возглавить правительство Каталонии под названием Женералитет. По данным издания, информацию подтвердили в окружении бывшего главы Каталонии Карлоса Пучдемона.

Пеп возглавлял «Барсу» с 2008 года по 2012-й. В сезоне-2008/09 он установил рекорд и привел «сине-гранатовых» к победе в шести турнирах – национальных и международных.

Жена и дети 48-летнего Гвардиолы живут в Каталонии.

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