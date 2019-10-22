Экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своем будущем, ЧМ-2018 и русской ментальности. Вот – главные тезисы от мсье.

О продолжении карьеры

Карьера моя не окончена, по крайней мере, мне трудно представить, что я больше никогда не окажусь на тренерской скамейке. Мне продолжают чуть ли не каждый день поступать предложения, но я бы скорее предпочел делиться опытом в какой-то иной форме, на более глобальном уровне, чем в рамках одного конкретного клуба.

Об уходе из «Арсенала»

Очень болезненным стало для меня расставание с «Арсеналом». Это слишком большая часит жизни, чтобы вот так взять и переключиться на что-то другое... Честно говоря, я думал, что у меня начнется самая тяжелая депрессия. А в итоге я как-то справился. Наверное, 35 лет постоянного стресса, жизнь, в которой почти не бывает обычных дней, все эти самолеты, нервы. Ты посещаешь только те города на карте, где есть футбольный стадион, где проходит матч. Например, я никогда не был в Венеции, зашел в Лувр первый раз только в этом году. Твоих желаний не существует, все подчинено только одному – интересам «Арсенала». А сегодня я свободен, к 70 годам, но лучше поздно, чем никогда.

О Роналду и Месси

Месси – художник, Роналду – атлет. Я не люблю их сравнивать и отдавать кому-то одному предпочтение. Это было бы несправедливо. Оба доминировали в мировом футболе 10 лет, и тот и другой – феноменальные спортсмены.

Арсен ВенгерGetty Images

Про российский футбол

Почему так мало талантливых игроков? В такой огромной стране, 150 миллионов населения, и всего несколько имен. Почему? Видимо, у вас системные проблемы, которые никто не взялся пока решить.

Я провел очень много времени в прошлом году в России на ЧМ. И был приятно удивлен. Ведь велась очень негативная кампания в международной прессе – коррупция, политический режим, предрекали полное фиаско. Чемпионат был организован очень хорошо, мир познакомился с Россией, наконец-то понял, что Россия – это не режим, а люди, которые так же, как и везде, хотят жить счастливо.

Меня удивил негатив в адрес национальной сборной, чего я только не наслушался в кулуарах, собственно от россиян – опозорятся, бездельники, гроша ломаного не стоят. Ну и что, результат превзошел все ожидания. Понятно, что это был порыв, момент во времени, а в целом вам надо над очень многим работать и многое менять. Но русский пессимизм – это что-то болезненное.

Про Аршавина

Журналисты из России меня часто спрашивают, например, об Андрее Аршавине. И всегда используют одну и ту же формулировку: «Что у него пошло не так в «Арсенале»?» Да почему же не так-то? Аршавин добился очень многого, он один из тех редких российских футболистов, у кого действительно получилось на Западе. Просто, когда он попал в «Арсенал», ему уже было к тридцати, он строил свою игру иначе. Но он отличный спортсмен.

Слова Венгера приводит «Медуза».

69-летний Венгер 22 года работал в «Арсенале».

Под его руководством команда завоевала английское чемпионство, не потерпев ни одного поражения – уникальное достижение.

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