Красная часть Мерсисайда в XXI веке пропустила через себя пятерых менеджеров до Клоппа, и кто-то даже добивался успехов. При Улье клуб взял кубковый требл, Бенитес в первый же сезон вернул на «Энфилд» трофей Лиги чемпионов и почти завоевал английский титул в 2009-м. В любой другой команде лиги, кроме «МЮ», такие успехи вознесли бы менеджера на локальный олимп, но в «Ливерпуле» их воспринимают как должное. Когда в зале славы находятся серийные победители Билл Шенкли и Боб Пейсли – соответствовать нелегко.

Клопп закрыл три обязательных ачивки из четырех: влюбил болельщиков, поставил яркий футбол и закрепил крутость трофеем. Осталась последняя, но самая главная – завоевать титул чемпионов Англии. В этом сезоне «красные» начали юбилейную 30-ю охоту за заветным кубком, и было бы максимально красиво прервать засуху именно сейчас.

В этом сезоне сошлось примерно все. Лучший тренер планеты по версии FIFA до идеала отладил каждый элемент гегенпрессинга, нашел баланс между атакой и обороной и превратил мерсисайдцев в машину по добыванию результата. Команда научилась добиваться поставленных целей в дни, когда игра не идет – то, чего команде не хватало со времен Бенитеса.

Главный и единственный конкурент в чемпионате два сезона подряд безоговорочно доминирует на внутренней арене, но всегда сливается из Лиги чемпионов в паре раундов от финала. «Сити» выиграл все в Англии еще до Гвардиолы, очевидно, что Пепа звали не за этим – в новой кампании «горожане» бросят все силы на завоевание Европы. После ничьей на «Олд Траффорд» отрыв мерсисайдцев во главе таблицы сократился до шести очков, но и с таким преимуществом «красные» остаются фаворитами.

Лидеры «Ливерпуля» вошли в идеальный футбольный возраст и притерлись друг к другу на поле. Мане и Салаху по 27 лет, Фирмино и Ван Дейк на год старше. Команда дважды подряд практически одинаковым составом доходила до финала Лиги чемпионов: за полгода до легендарного фейла Кариуса на «Энфилд» высадился Вирджил, летом клуб купил Алиссона и Фабиньо. На остальных позициях уже два сезона выходят одни и те же люди.

Погоня за третьим финалом подряд стопроцентно все испортит. «Красные» в декабре метнутся в Катар на Клубный ЧМ. А еще в календаре по классике два внутренних кубка (из одного команда попыталась грамотно слиться, но отделалась мелким штрафом). Невозможно на дистанции выдавать лучший футбол каждые три дня, а с Лигой чемпионов мерсисайдцам светят по два матча в неделю до мая.

Это не было бы проблемой с адекватной глубиной состава, но атакующее трио подменяют Дивок Ориги, который переоценен из-за пары важных мячей в прошлом сезоне, и Джердан Шачири, моментами блиставший в в 2018/19-м и вообще не играющий в этом. Кубок лиги показал, как Клопп будет ротировать состав передней линии в интенсивные отрезки: задействует молодежь или подвинет повыше кого-то из тройки Лаллана-Чемберлен-Кейта. С ними есть пара проблем: мужчины лишь набирают форму после долгих каникул в лазарете и номинально играют в центре, а не в атаке. Глядя на скамейку «Сити», с которой на замену Агуэро, Сане и Стерлингу могут выйти Жезус, Марез и Силва, становится понятно, как должен быть укомплектован состав, играющий на несколько фронтов.

Монстры нападения «красных» третий сезон кряду начинают в одном сочетании, но вот-вот пройдут идеальный футбольный возраст для атакующих игроков. Штурмовать лигу нужно сейчас, пока сверхмощное трио играет в лучший футбол.

Джеймс Милнер и Юрген КлоппGetty Images

Спад формы, травмы: никто не играет в более интенсивный футбол, чем парни Клоппа. А у Салаха, Мане и Фирмино не было вменяемого отпуска с начала сезона-2017/18. В конце той кампании «Ливерпуль» проиграл «Реалу» финал ЛЧ, затем все трое пригнали в Россию на чемпионат мира. После был еще один поход за Лигой чемпионов, а за ним – континентальные кубки.

Еще один немецкий гуру тактики Ральф Рангник в недавнем интервью восхищался апгрейдом: «То, какими игроками они стали за последние три-четыре года – заслуга Юргена». Коуч отметил не только вклад немца в прогресс звезд «красных», но и время, которое на это потребовалось. Чтобы прокачать до аналогичного уровня и встроить в отлаженную систему кого-либо со стороны, у Юргена уйдет не один год. А футболисты сопоставимого класса если и появляются на рынке, то за суммы, которые «Ливерпуль» платить не готов.

Салаха привезли за 42 миллиона евро, Мане и Фирмино – еще дешевле. На дорогостоящие трансферы Алиссона и Ван Дейка клуб решился лишь потому, что выгодно продал Коутиньо, а Клопп и трансферный комитет были уверены на все сто в целесообразности точечных покупок.

Помимо Салаха, Мане и Фирмино в команде нет игроков такого же уровня. Прошедший сезон подкинул топ-тройку в элитный класс игроков, а Беккер с Вирджилом вошли в сборную года FIFA. Победа в Лиге чемпионов, впечатляющая гонка за титулом и объятия Юргена добавили им лояльности, но если не закрепить результат, то мужчины оглянутся и поймут: их окружают средние футболисты. Если Робертсон и Александер-Арнольд еще могут на что-то претендовать, то уровень таланта Хендерсона, Милнера и остальных явно ниже. «Красные» обязаны подтверждать амбиции, или топы потребуют отпустить их в более статусные команды, собирающие трофеи сериями.

Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Садио МанеGetty Images

Зависимость «Ливерпуля» от атакующего трио не ограничивается футбольным полем. Из-за одинакового сочетания линии нападения вот уже третий сезон потенциальные новички резонно требуют гарантий игрового времени, которых Клопп дать не может. Последний кейс – Николя Пепе. Ивуариец – единственный игрок, ради которого клуб готов был раскошелиться летом. В итоге вингер отправился в «Арсенал» из-за опасений, что на «Энфилде» останется без футбола.

И самое главное. Контракт Клоппа истекает уже в 2022 году, и продлевать его немец не спешит. Владельцы «Ливерпуля» всю прошлую кампанию пытались подсунуть Юргену новое соглашение, а после триумфа в Мадриде только усилили напор, но все бестолку. На вопросы журналистов тренер отвечает максимально расплывчато и каждый раз намекает на творческий отпуск.

Недавно агент тренера заявил, что Юрген может отказаться от продления из-за ужасной английской погоды. Клопп отшутился, что это всего лишь невинный немецкий юмор, но многое говорит о том, что через три года мерсисайдцам придется искать замену. Сам Юрген уже заявил, что хочет видеть в этой роли Джеррарда, но очевидно, что даже фанаты «красных» не обрадуются камбэку Стивена – Клопп слишком крутой, чтобы отпускать его после стольких ярких моментов.

Нынешний «Ливерпуль» – лучший за десятилетия. Неизвестно, сколько еще продлится ожидание Мерсисайда, если Юрген не приземлит самый желанный английский трофей сезона – для успеха в нынешней кампании сошлось слишком много факторов. «Я знаю, что болельщики предпочли бы титул АПЛ победе в Лиге чемпионов», – признал немец в феврале, когда журналисты предложили ему сделать выбор.

Клопп – футбольный романтик, а романтики никогда не идут на компромиссы. Сознательно отказаться от одного турнира ради победы в другом – слишком прагматичный подход для сумасшедшего немца. Но Юрген и «Ливерпуль» находятся в обстоятельствах, при которых только такой ценой тренер осчастливит болельщиков и обеспечит сверхлегендарный статус.

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