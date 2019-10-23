Российский бизнесмен Роман Абрамович не появляется на «Стэмфорд Бридж», но все еще любит «Челси». Владелец отказался продать «синих» консорциуму с Ближнего Востока.

Абрамович не посетил ни одного домашнего матча команды с начала прошлого сезона из-за проблем с британским правительством: после истории со Скрипалями отношения между Россией и Англией накалились, и это сказалось в том числе на Романе – ему не удалось продлить визу.

Казалось, что из-за сложившихся обстоятельств россиянин охладел к футбольному активу: Абрамович поставил крест на строительстве нового стадиона и присутствовал лишь на одной игре «синих» за весь прошлый сезон – финале Лиги Европы в Баку. Как сообщает The Telegraph, Роман Аркадьевич отклонил предложение от влиятельного консорциума с Ближнего Востока о покупке клуба.

Издание добавляет, что продажа не исключается окончательно: Абрамович может согласиться на сделку за сумму в районе 3,5 миллиардов евро.

Бизнесмен приобрел клуб в 2003 году.

С тех пор «Челси» 5 раз становился чемпионом Англии, выиграл Лигу Европы и Лигу чемпионов.

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