Стал экспертом, пишет книги. Где сейчас звезды последнего золотого состава «МЮ»

Квизы

Больше шести лет назад «Манчестер Юнайтед» в последний раз выиграл чемпионат Англии. На днях Пол Скоулз спрогнозировал, что «МЮ» можно списать еще на пару лет, так как Сульшеру нужно 4-5 трансферных окон для построения команды. Итого выйдет восемь лет в болоте – за это время у команды могли вырасти новые фанаты, которые теперь будут смотреть на другие хайповые клубы. Раз нового ничего нет, Eurosport.ru предлагает поностальгировать о старом – где сейчас цари из последнего «Юнайтед» Фергюсона.

Другие винтажные тесты:

Стал гонщиком, спился, исчез. Угадай, что стало с «Ливерпулем», убившим «Милан» в финале ЛЧ-2005

Занимается медициной, утопает в долгах. Что стало с легендарными игроками Бразилии-2002

Качай приложение Eurosport для iOS или Android