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Стал экспертом, пишет книги. Где сейчас звезды последнего золотого состава «МЮ»

Стал экспертом, пишет книги. Где сейчас звезды последнего золотого состава «МЮ»
Артем Мазилкин

31 мин. назад

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Не очень давно это было, но многое поменялось.

Больше шести лет назад «Манчестер Юнайтед» в последний раз выиграл чемпионат Англии. На днях Пол Скоулз спрогнозировал, что «МЮ» можно списать еще на пару лет, так как Сульшеру нужно 4-5 трансферных окон для построения команды. Итого выйдет восемь лет в болоте – за это время у команды могли вырасти новые фанаты, которые теперь будут смотреть на другие хайповые клубы. Раз нового ничего нет, Eurosport.ru предлагает поностальгировать о старом – где сейчас цари из последнего «Юнайтед» Фергюсона.

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