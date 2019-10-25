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Ловрен раскрыл секрет преображения «Ливерпуля» при Клоппе
Немец поменял маленькие, но важные вещи внутри клуба.
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен рассказал, что главный тренер команды Юрген Клопп поменял после прихода в клуб.
Немец подписал контракт с «красными» в 2015 году, за четыре сезона он сделал из команды претендента на титул чемпиона Англии и победителя Лиги чемпионов. Ловрен отметил, что коуч начал перемены с малого.
В первом же английском интервью Клопп заявил о намерении обратить фанатов «из сомневающихся в верящих». Как выяснилось, спич дошел и до игроков. «Да, мы действительно начали верить после этой его фразы. Он изменил некоторые вещи в клубе, начиная c мелких деталей, таких как ежедневное пожелание доброго утра всем в клубе и самостоятельной уборки обеденного стола. Думаю, люди моего поколения привыкли говорить «доброе утро» старшим. Речь об уважении.
Когда улучшается внеигровая часть подготовки, вы ощущаете это и на поле. Речь о простых вещах. Например, еда: Клопп привел людей, которые являются лучшими в своей сфере, и он знает, что делает. Я думаю, что некоторые из этих деталей игнорируют в других клубах», – рассказал защитник Sky Sports.
- «Ливерпуль» – победитель Лиги чемпионов-2019.
- «Красные» лидируют в АПЛ с шестиочковым отрывом.
Клопп вынужден жертвовать Лигой чемпионов. Все ради победы в АПЛ