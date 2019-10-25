Голливудский актер, легендарный бодибилдер Арнольд Шварценеггер рассказал, что поддерживает английский «Ливерпуль». Звезда «Терминатора» выразил восхищение характером команды и обыграл знаменитую фразу из второй части кинофраншизы.

«Мне нравится «Ливерпуль». Клуб не всегда успешен, но в данный момент они великолепны. Иногда, не знаю почему, они проигрывают дурацкие матчи, но всегда реабилитируются. Когда они говорят: «Я вернусь», – они возвращаются», – приводил слова Арни BBC.

Новый «Терминатор» с участием Шварценеггера выйдет в российский прокат 31 октября 2019 года. Первый фильм франшизы вышел в 1984-м.

Арнольд – семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия».

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