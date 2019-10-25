«Ливерпуль» выиграл суд у New Balance и подпишет контракт с Nike

«Ливерпуль» выиграл судебное разбирательство с текущим поставщиком формы New Balance и теперь может заключить контракт с Nike.

Контракт чемпионов Европы с техническим спонсором заканчивается в конце сезона, и они за спиной у New Balance согласовали договор с Nike. Истец выразил недовольство тем, что «красные» не предоставили компании возможность выдвинуть клубу сопоставимое в финансовом плане предложение – в текущем контракте прописано, что New Balance автоматически продлит сотрудничество, если перебьет оффер конкурента.

Нынешняя сделка «Ливерпуля» с производителем формы оценивается примерно в 50 млн евро в год, тогда как Nike предлагает ежегодную фиксированную выплату на треть меньше. Нюанс в том, что по потенциальному соглашению с новым спонсором клуб будет получать 20% от продаж любой атрибутики с символикой команды. 25 октября представители мерсисайдцев доказали в Высшем суде, что за счет большей привлекательности бренда и распространенной сети поставщиков по всему миру контракт с Nike потенциально принесет «красным» гораздо больший доход чем сумма, которую предлагает текущий поставщик формы, сообщает The Telegraph.

Для «красных» сотрудничество с Nike выгодно еще и потому, что амуницию с лого команды будут пиарить такие звезды, как Дрейк, Серена Уильямс и Леброн Джеймс. Последнему, к слову, принадлежит 2% акций клуба.

Связь с американской компанией повысит шансы мерсисайдцев на заключение контрактов с ее атлетами.

В 21 веке форму для клуба шили Reebok, Adidas, Warrior и New Balance.

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