Футболисты, как и другие спортсмены, склонны к суевериям и сентиментальности. Большинство из них выступает в одних и тех же бутсах или счастливой футболке, а кто-то просто привык к определенной модели и принципиально ее не меняет. На этом сыграли двое парней из английского Девоншира.

Три года назад 19-летний Кэм Сангстер и 20-летний Джейк Селф придумали бизнес – они находят модели бутс, которые давно сняты с производства, и продают их с наценкой. Сначала молодые предприниматели реализовывали обувь обычным людям или футболистам-любителям, но после знакомства с игроком «Челси» Итаном Ампаду прибыль увеличилась в разы.

«Мы написали Итану в инстаграме и предложили несколько моделей бутс. Он неожиданно заинтересовался и познакомил нас с одноклубниками – в благодарность мы подогнали ему две пары обуви бесплатно», – рассказал Сангстер, который выступает за «Плимут Аргайл» в Лиге 2.

Инвестиция оказалась бесценной – вскоре клиентами парней стали Пьер-Эмерик Обамеянг, Хави, Александр Ляказетт, Фил Фоден, Мэйсон Маунт и другие крутыши. «Дела идут очень хорошо, – сияет Селф. – Три года назад мы и представить не могли, что будем сотрудничать с лучшими футболистами планеты. Сегодня мы ежедневно общаемся с ними лично и в инстаграме».

Большинство клиентов Кэма и Джейка связаны контрактами с топовыми производителями, но это их не отпугивает. Футболисты все равно приобретают обувь и готовы выкладывать 600-700 евро за пару. Самые популярные модели, которые заказывают топы, были произведены с 1998 по 2007 год – больше всего ценятся adidas Predators, Nike Mercurials и CTR 360.

Особенно зажегся Хави, который купил аж пять пар бутс. «Почти всю карьеру легенда «Барселоны» играл в Predators и купил обуви до конца жизни. В одной паре он планирует играть и тренироваться, а еще четыре оставил на память, чтобы положить на полку с призами рядом с копиями Кубка мира или Лиги чемпионов», – рассказал Селф.

Новым клиентам бизнесмены дают первую пару бесплатно или со скидкой в обмен на рекламу их продукции в социальных сетях и раздачу визиток в раздевалке команды, которую представляют. Осенью 2019-го клиентами друзей стали Джек Уилшир, Альваро Мората, Давид Луис и Иван Ракитич.

В планах Джейка и Кэма заполучить супертопов – Месси и Роналду. «Я попросил нескольких игроков «Ювентуса» рассказать Кришу о нас, но надежды мало – Nike вряд ли позволит ему это сделать, – сокрушается Кэм. Если все же предпринимателям удастся завербовать португальца, то им придется построить целую фабрику для производства обуви.

Парни готовы рассказывать о предпочтениях футболистов часами напролет. Единственный вопрос, на который они не отвечают – где они достают раритетные модели бутс.

Сангстер и Селф не единственные в своем роде предприниматели, которые формируют спрос для футболистов. В Бирмингеме проживает парень, который раскрутился еще больше. 17-летний Сэм Морган повернут на моде, и сумел монетизировать свою страсть.

Несколько лет назад он написал в инстаграме игроку «Бирмингема» Коэну Брэмэллу и предложил купить у него кроссовки Alexander McQueen из лимитированной серии. Уже спустя месяц у Сэма было более 300 клиентов топ-уровня – от Месута Озила из «Арсенала» до Миши Батшуайи из «Челси».

«Есть игроки, которые тратят 20-30 тысяч евро за раз», – ликует Сэм. Спортсмены присылают Моргану фотографии известных рэперов и просят достать такую же одежду или обувь. У парня есть выходы на модные бренды, поэтому он доставляет одежду заказчикам по хорошей цене. Ежедневно Сэм получает сотни сообщений, поэтому нанял команду.

Парень настолько популярен, что игроки часто зовут его на дни рождения и другие тусовки. Он так с ними сблизился, что дистанция давно стерлась – потому что Сэм сам стал звездой.

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