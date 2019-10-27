Почеттино спорит с медиа, Клопп странно оправдывается. Почему топ-тренеры ведут себя как Моуринью

Самый памятный момент Моуринью в «Ман Юнайтед» – истеричный монолог после разгромного поражения от «Тоттенхэма». Жозе потерял контроль, отождествил пропущенные мячи с титулами в Англии и вскинул три пальца в воздух перед растерянными журналистами. «Вы знаете, как закончился матч? – поинтересовался Особенный. – 0:3. Это значит три гола, но также три чемпионства. И я выиграл больше титулов в АПЛ, чем остальные 19 тренеров вместе взятые. У меня три, а у них два. Уважение. Уважение, уважение». Примерно на этом моменте Моуринью скрылся из пресс-центра, как фокусник после представления.

При хороших результатах эмоциональные срывы Жозе воспринимались как продуманное шоу. Но во время очередного спада его слова вызвали недоумение и жалость. Остальные пресс-конференции Моура после вылета от «Севильи» в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2018-м не сильно отличались: португалец учил журналистов, вспоминал о заслугах, критиковал игроков и жаловался на трансферы. К поведению Моуринью с пониманием отнеслись лишь некоторые фанаты «МЮ», а большинство болельщиков и экспертов смеялись над нелепым фарсом португальца.

Из хитроумного интригана и психолога Жозе превратился в главного шута АПЛ. В качестве противоположных примеров ему приводили других тренеров. Тактический гик Гвардиола оправдывал странное поведение успехами на поле, улыбчивый и обаятельный Клопп находил общий язык и шутил с журналистами, Почеттино не шел на конфликт и общался только о футболе. В тот момент казалось, что чемпионат Англии устал от негатива, паранойи и злости Моуринью. Фанатам наконец хотелось обычных людей, для которых футбол, – не поле битвы, а серьезная работа.

Через несколько месяцев ситуация изменилась. Модель поведения Жозе оказалась не эксклюзивной фишкой, а реакцией человека на стресс английского футбола. Это доказал Почеттино – после вылета из Кубка Лиги от провинциального «Колчестера» аргентинец провел пресс-конференцию в стиле худших перфомансов Моуринью. «Когда в твоем составе нет единства, всегда трудно, – пробурчал Маурисио. – Ты теряешь время, и его нужно все больше, чтобы наверстать упущенное. Мы можем играть хорошо, но нам нужна дополнительная психологическая связь, энергия, чтобы быть вместе, а не распадаться на отдельные группы».

Юрген Клопп, «Ливерпуль»Getty Images

Почеттино не обвинил игроков напрямую, но обозначил недостаток единства. Его речь напомнила другой сложный отрезок в английской карьере Моуринью – первую половину сезона-2015/16, когда Жозе устроил охоту на «крыс» в составе «Челси». В «Юнайтед» португалец тоже часто ссылался на психологическое состояние команды. Это сомнительный метод – даже если тренер прав, его слова только лишают игроков уверенности. По ходу тяжелого старта сезона-2019/20 Поч стремительно перенял худшие качества Моуринью: на тренера навалились опустошение после проигранного финала ЛЧ и отсутствие усиления.

Райан Сессеньон, Танги Ндомбеле и Джовани ло Чельсо не вывели команду на новый уровень – разница между «шпорами» и главными претендентами на чемпионство обозначилась с первых туров. «Тоттенхэм» потерял привлекательность для лидеров: Кристиан Эриксен мечтает о «Реале», Ян Вертонген и Тоби Алдервейрельд не спешат с продлением контрактов, Дэнни Роуз и Серж Орье тоже задумываются об уходе. Игроки поняли, что команда упустила шанс в ЛЧ, а в Премьер-лиге дела пошли на спад уже пару сезонов назад. «Мы больше не молодые и неопытные мальчики, – возмутился даже покладистый Харри Кейн. – Тренер злится. Он здесь уже шесть лет, а мы ошибаемся так же, как и в первый год его работы». Модель «Тоттенхэма» под руководством скупого Даниэля Леви не обнадеживает: с учетом продаж клуб за последние пять лет потратил на трансферы меньше четырех миллионов евро. Для сравнения: чистые траты «Сити» составили 690 млн евро, «Ливерпуля» – 157 млн.

Неудивительно, что в таких обстоятельствах у Почеттино сдали нервы: он осунулся, сменил тренировочную куртку на черный костюм и через медиа посылает сообщения руководству. В первых турах аргентинец в основном жаловался на раннее закрытие трансферного окна, а не анализировал игру. «Я не был согласен с решением, когда его принимали, но, думаю, теперь Леви и другие руководители понимают, что совершили большую ошибку, – отрезал Поч. – Если сравнить нас с клубами-конкурентами, то у нас совсем другой путь. Мы хотим побеждать, но у нас другие ресурсы, и мы соревнуемся с командами, которые действуют по-другому». В словах коуча читалось послание: прижимистость Леви отбросила «шпор» назад.

Колумнист ESPN Марк Огден предположил, что Маурисио обессилел от борьбы на три фронта: он одновременно занялся подготовкой команды, внедрился в связи между игроками и повел необъявленную войну с Леви из-за стратегии клуба. Осенью 2018-го тем же занимался Жозе, и для него это плохо кончилось. Вылет от «Колчестера» – не аномалия. В 2019-м «шпоры» проиграли в АПЛ 10 раз – больше любого другого клуба первой шестерки. Разгромы от «Брайтона» и «Баварии» и ничья против «Уотфорда» поставили работу тренера под угрозу и еще больше расшатали его нервы.

Как Моуринью в «Челси» и «МЮ», кризисный Поч не всегда адекватно оценивает ситуацию. Когда его спросили о будущем в клубе, аргентинец пустился в глобальные рассуждения: «Мы пять с половиной лет обсуждаем мое будущее на каждой пресс-конференции. Надеюсь провести здесь еще минимум пять лет». Его команда набрала за первые три месяца сезона столько же очков, сколько «Бёрнли», «Шеффилд», «Борнмут» и «Вест Хэм». Разговор о долгосрочном будущем в таких условиях – чистое отрицание реальности.

Маурисио ПочеттиноGetty Images

Давление Премьер-лиги достало не только Почеттино: идеальная форма «Ливерпуля» не спасла Клоппа от потери самообладания после ничьей против «МЮ». Юрген ни разу не побеждал на «Олд Траффорд» и несколько сезонов подряд критиковал оборонительную тактику хозяев: «МЮ» играет так все время, что я работаю в Англии. Одна команда только обороняется, а другой приходится вести игру». Немец напомнил Моуринью в другой ситуации: после ничьей с «Вест Хэмом» в январе 2014-го коуч «Челси» обвинил соперника в футболе XIX века. Критиковать более слабую команду за автобус странно и несправедливо – очевидно, что открытая игра «МЮ» принесла бы «Ливерпулю» легкую победу. Неудивительно, что Сульшер выбрал оборонительную тактику – проблема в том, что команда Клоппа не придумала, как с ней справиться.

Стиль игры соперника – далеко не самое странное оправдание Клоппа в Англии. TalkSPORT даже собрал подборку самых необычных обвинений Юргена: туда попали сбивающий ритм судья, сильный ветер, снегопад, слишком сухое поле и телевизионщики, из-за который рефери добавил четыре минуты вместо десяти. Моуринью последних лет часто высмеивали за нелепые отмазки, но фантазирует не только Жозе – его антагонист Клопп также редко признает ошибки и сваливает вину за потерю очков на внешние факторы. Немец нервничает, как Почеттино, но его беспокоит не кризис команды, а отсутствие чемпионского титула. В прошлом сезоне он уже упустил чемпионство, несмотря на 97 очков. Клопп до сих пор бесится и боится повторения – из-за этого из-под маски нормальности проглядывает недовольный оскал.

Истерики, конфликты и неадекватное поведение – не симптомы уникального кейса Моуринью, а нормальная реакция на бешеный ритм АПЛ. Чемпионат Англии превратил интеллигентного Почеттино и веселого Клоппа в угрюмых язвительных зануд с кризисом среднего возраста. Психологическое давление достало даже элитных коучей – и именно такое реалити придало самой богатой европейской лиге дополнительный интерес.

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