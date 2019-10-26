Сотрудница популярного эскорт-агентства Cinderella Escorts рассказала, что ей пришлось расстаться со звездным футболистом английской Премьер-лиги, так как его жена ждет ребенка.

По данным Daily Star, девушку, которая встречалась с популярным спортсменом, зовут Анастасия, ей 23 года. «Наши отношения были очень близкими. Думаю, если бы он не был женат, мы бы остались вместе. Я познакомилась с ним на секс-вечеринке Cinderella Escorts, и он стал моим папочкой.

Он оплачивал мне роскошную жизнь. Мы вели себя благоразумно, он возил нас на каникулы в отдаленные места, так как боялся папарацци. Однажды мы ездили на Бора-Бора, это было удивительно. Когда мы впервые встретились, я была в платье и чулках, а также надела высокие каблуки. Все те месяцы, что мы были вместе, он оплачивал мои покупки. Это были дорогие вещи – такие, как обувь Zanotti и сумка Hermes Birkin.

Кроме того, он купил мне Range Rover Sport и платил за квартиру-пентхаус. Мне было очень весело с ним, но стоит сказать, что я – это так называемый охотник за золотом. Я любила роскошь больше, чем его. Меня больше интересовали его деньги, чем характер. Мы виделись друг с другом один раз каждые две недели, встреча растягивалась на три дня. В каждый из этих дней мы занимались сексом два или три раза», – рассказала Анастасия.

Роман футболиста, чье имя остается в тайне, и Анастасии продлился восемь месяцев.

·Ежемесячное жалование Анастасии (помимо подарков) составляло 20 тысяч фунтов (23 тысячи евро).

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