Маурисио Почеттино – однозначно лучшее, что случалось с «Тоттенхэмом» за последние 35 лет. В Премьер-лиге не осталось менеджеров, которые дольше работали бы с клубами, а особенно на топ-уровне – Поч абсолютно уникален и в каком-то роде неповторим.

В плане сохранения и поддержания традиций аргентинец кажется наследником сэра Алекса Фергюсона. Об этом говорили легенды манкунианского клуба типа Тедди Шерингема и Гари Невилла, это косвенно подтверждал сам сэр Алекс, когда в приватных разговорах называл Маурисио лучшим тренером АПЛ.

Почеттино руководит «Тоттенхэмом» с 2014 года и уже устал отвечать на вопросы журналистов, когда уйдет из клуба. «Мы 5,5 лет говорим о моем будущем на каждой пресс-конференции. Надеюсь, будем говорить и дальше, потому что это значит, что я проведу здесь по меньшей мере еще пять лет», – пошутил с репортерами коуч «шпор». Эти слова Маурисио произнес в самый кризисный момент – 2:7 от «Баварии», вылет из Кубка Лиги от клуба из четвертого дивизиона, шестое место в чемпионате.

Но одновременно с этим из севера Лондона сыплются недовольные инсайды. Игроки злы на Почеттино за то, что тренер нагружает их сверхзанятиями, и называют объемы физической работы причиной усталости и слабого начала сезона.

Daily Mail передал слабый шепоток из раздевалки «шпор» – у футболистов почти нет свободного времени, аргентинец заставляет всех оставаться на базе после еврокубков и сразу гонит на тренировки после сборных. И в это легко поверить, особенно на фоне ссоры коуча с Вертонгеном и Роузом и недомолвок с Эриксеном при возможном уходе датчанина в «Реал».

Маурисио Почеттино, Кристиан Эриксен, «Тоттенхэм»Getty Images

Маурисио – непростой человек, иначе бы не руководил, по сути, одним и тем же составом на протяжении пяти сезонов. Фергюсон тоже принимал жесткие решения, но безболезненно проводил чистки в раздевалке. В «Тоттенхэме» еще не забыли ситуацию с долгостроем нового стадиона и одним трансфером за два года. Конечно, Поч бережно относился к тем, кто у него есть, иначе пришлось бы остаться совсем без игроков.

С «Ливерпулем» ему до какого-то момента везло, потому что Сон с Кейном забили в первом же моменте, а до перерыва запасной вратарь Гассанига потащил минимум три опасных удара. К финальному свистку счет пришел в более логичное положение, а статистика показывала полнейшее доминирование «красных» – по результативным шансам, ударам в створ, владению и даже касаниям в штрафной.

Магистр xG Майкл Кэйли в твиттере насчитал примерное равенство по ожидаемым голам – 1,8 мяча у «Ливерпуля» + пенальти против 1,6 у «шпор». «Игра была равной не по владению: «Тоттенхэм» сделал достаточно, чтобы сбалансировать большое число пропущенных ударов против их глубокой защиты», – объяснил Кэйли. Вероятно, ресурсов лондонцев в матче с такими мощными «скаузерами» не хватило бы в любом случае. Но подобного ощущения не возникало даже в финале Лиги чемпионов или в прошлом сезоне АПЛ.

Президент клуба Дэниэл Леви впрыснул в состав инъекций на 105 миллионов евро и наверняка рассчитывает на строительство нового костяка – с Ндомбеле, Сессеньоном и Ло Сельсо. Вот только он оставил тренера с лишенными серьезной мотивации игроками, которые прекрасно понимают, что снова в финал Лиги чемпионов со «шпорами» они попадут только в FIFA 20.

Маурисио Почеттино, Танги Ндомбеле, «Тоттенхэм»Getty Images

Почеттино в прошлом сезоне был лучшим менеджером мира по соотношению обстоятельств и условий. Футболисты вытащили сложнейший год – на бешеном фарте снесли голову Гвардиоле VAR-мечом, без Кейна прошли финальные туры чемпионата и остановились в шаге от ушастого кубка. Они вместе с тренером прошли тяжелейший путь и имеют все основания для того, чтобы устать или хотя бы потребовать передышку. Точно так же, как у Маурисио есть миллиард поводов психануть, наорать на Дэниэла Леви и позвонить флиртующему с ним Флорентино Пересу.

Вместо этого Поч отвечает на пресс-конференциях про еще пять лет в северном Лондоне и рассказывает, как его со всем штабом позвал на ужин поддержки один из игроков «Тоттенхэма». Конечно, это похоже на те времена, когда Фергюсон был для всего «Юнайтед» одновременно отцом и другом. С одним отличием – у Маурисио нет такой власти, какая была у шотландца в Манчестере.

И это точно сдерживает и напрягает Почеттино. При скаредном Леви коуч не выбьет больше полномочий и потому будет все сильнее беситься, источать канцерогены в раздевалке и ухудшать атмосферу в клубе. Вопрос только в том, когда у него лопнет терпение. Аргентинец уже потихоньку превращается в Жозе Моуринью, а токсичные тренеры никогда не выстраивали династию.

Поч и сам должен понимать: чтобы не мутировать в зловредного босса, нужно бежать еще до переломного момента. Лучше всего в мае 2020-го – идеально уйти в момент, когда про тебя говорят с обожанием и провожают с тоской, а руководство ищет человека, который станет лучше тебя. И, конечно же, никогда такого не найдет.

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм» – 2:1

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