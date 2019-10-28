Капитан «Арсенала» Гранит Джака разгневал болельщиков во время матча десятого тура против «Кристал Пэлас».

Лондонцы вели в счете благодаря двум быстрым голам, но во втором тайме гости отыгрались. Тренер «Арсенала» Унаи Эмери вызвал 27-летнего Джаку на замену, и часть болельщиков разразилась свистом: перед стартом сезона не все были рады вручению капитанской повязки швейцарцу. Джака кинул повязку в сторону Обамеянга и неторопливо отправился с поля, несмотря на ничейный счет.

Фанаты стали свистеть громче – тогда Джака приложил к уху ладонь, крикнул в сторону трибун «Да пошли вы!», сорвал футболку и ушел в раздевалку.

Матч завершился со счетом 2:2.

«Арсенал» идет на пятом месте, уступая 12 очков лидирующему «Ливерпулю».

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