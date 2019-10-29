Бывший коуч лондонского «Тоттенхэма» Харри Реднапп отправился из телестудии в госпиталь. Причина – застрявший наушник.

Забавное происшествие случилось еще 5 октября, но известно о нем стало только сейчас. Англичанин работал экспертом на матче АПЛ «Тоттенхэм» – «Брайтон» и по окончании эфира попытался вынуть наушник, но устройство сломалось, и часть осталась в ухе бывшего тренера.

Сотрудники студии BT Sport, в которой проходил эфир, попытались вынуть обломок плоскогубцами, но сделали только хуже. «Мне пришлось прокатиться в местную больницу чтобы вытащить обломок, потому что чем больше ребята пытались помочь, тем глубже заталкивали его внутрь его. В любом случае, сейчас в моем ухе пусто», – приводит слова Харри The Sun.

По информации источника, после этого случая в BT Sport запретили наушники-вкладыши, теперь на телеканале используются исключительно накладные гарнитуры.

«Шпоры» идут на 11-м месте в АПЛ.

Реднапп руководил командой с 2008-го по 2012-й.

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