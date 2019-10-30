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The Sun: Джака не извинился перед фанатами «Арсенала», несмотря на просьбу Эмери
Швейцарский албанец оказался своенравным парнем.
Капитан «Арсенала» Гранит Джака отказался извиняться перед фанатами «канониров» после инцидента, случившегося во время матча 10-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:2).
На 61-й минуте игры главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери убрал Джаку с поля, выпустив вингера Букайо Саку. Болельщики хозяев освистали швейцарца, посчитав, что он слишком медленно покидает газон. В ответ Джака саркастически поднес руку к уху, крикнул в сторону трибун «Да пошли вы!», снял с себя футболку и ушел в раздевалку.
По данным The Sun, после матча между Джакой и Эмери состоялся телефонный разговор, в ходе которого испанец попросил капитана команды извиниться перед фанатами. Несмотря на уговоры Эмери, Джака отказался приносить извинения.
Кроме того, Гранит поменял основное фото в инстаграме, убрав собственный снимок в футболке «Арсенала». На его месте появилось фото Джаки в форме сборной Швейцарии.
- Джака стал игроком «Арсенала» летом 2016 года, а в этом году дослужился до статуса постоянного капитана клуба.
- В чемпионате Англии-2019/20 Джака провел 9 матчей и отдал 1 ассист.
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