Капитан «Арсенала» Гранит Джака отказался извиняться перед фанатами «канониров» после инцидента, случившегося во время матча 10-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:2).

На 61-й минуте игры главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери убрал Джаку с поля, выпустив вингера Букайо Саку. Болельщики хозяев освистали швейцарца, посчитав, что он слишком медленно покидает газон. В ответ Джака саркастически поднес руку к уху, крикнул в сторону трибун «Да пошли вы!», снял с себя футболку и ушел в раздевалку.

По данным The Sun, после матча между Джакой и Эмери состоялся телефонный разговор, в ходе которого испанец попросил капитана команды извиниться перед фанатами. Несмотря на уговоры Эмери, Джака отказался приносить извинения.

Кроме того, Гранит поменял основное фото в инстаграме, убрав собственный снимок в футболке «Арсенала». На его месте появилось фото Джаки в форме сборной Швейцарии.

Джака стал игроком «Арсенала» летом 2016 года, а в этом году дослужился до статуса постоянного капитана клуба.

В чемпионате Англии-2019/20 Джака провел 9 матчей и отдал 1 ассист.

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