ФА Англии ввела паузу, но оставила Boxing day. Новогодние матчи ломают игроков

Boxing day придумали в Англии в 1913 году. Команд было мало, зрителей у игры еще не накопилось, поэтому руководители заманивали бездельничающих в Рождество на футбол. По той же схеме каждый год 1 января выходят новые «Елки». Но если в лубочных комедиях актеры снимаются заранее, то футболисты АПЛ до сих пор впахивают в главный праздник года. Не просто играют матч – а выдают целую серию, чтобы захватить побольше дней от каникул.

Каждый год после публикации календаря на новогодние матчи тренеры АПЛ кипят от злости. В этом сезоне сильнее всех сорвался Пеп Гвардиола – «Манчестер Сити» проведет два матча с разницей в 44 часа.

«Игрокам нужно залезть в холодильник. Я не шучу. Идите домой, залезайте в холодильник и оставайтесь там 48 часов. Может, когда я открою холодильник, чтобы приготовить омлет, смогу поговорить с игроками. У нас просто нет времени на подготовку», – взорвался тренер «Ман Сити».

Сэм Эллардайс о необходимости нормальной паузыEurosport

Клубы выдают серию из трех-четырех матчей за 10 дней. Это снижает зрелищность и уровень игры, ведь тренеры сильно ротируют составы, что уничтожает любые планы. У «Ливерпуля» один из самых легких графиков: первая игра 26 декабря, вторая – 29 декабря, третья – 2 января. А «Вулверхэмптон» ждет ад: 27 декабря, 29 декабря, 1 января, в соперниках – «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Уотфорд». «Горожане» сыграют по такому же графику. 21-й тур закончится 2 января, а 22-й начнется 10 января. И между этими датами клубы успеют отвлечься еще и на Кубок Англии.

Такой график влияет на сборную Англии. Все игроки команды выступают в АПЛ и к лету, когда проходят международные турниры, еле передвигают ноги. В 2018-м «Три льва» впервые за 28 лет не сваляли дурака на чемпионате мира в России и заняли четвертое место, и нет никакой уверенности, что Кейн и его уставшие товарищи хотя бы повторят этот результат на Евро.

Игроки английских топ-клубов в среднем проводят не менее 50 матчей за сезон без учета финальных стадий международных турниров. 38 туров плюс Кубок Англии, Кубок Лиги, еврокубки и матчи сборных – даже в Рождество им не дают отдохнуть. Самое жуткое, что Boxing day – чаще всего приговор для команд на дне таблицы: тот, кто по результатам рождественского забега оказывается на последнем месте, непременно вылетает. За 20 лет только «Вест Хэм» спасся из зоны вылета в 2005-м.

Ван Гал – о Boxing dayEurosport

Тренеры, футболисты и эксперты умоляют о введении перерыва десятилетиями, ведь в каждом европейском чемпионате есть такая пауза. Но только в этом году ФА пошла на уступку. В сезоне-2019/20 в АПЛ появилось подобие паузы в середине февраля. Один из туров, отзеркаливающий первый, разделят на две недели по пять матчей. То есть каждый клуб не сыграет в одни из выходных. Но как это распределят, ФА пока не знает – объявят только в феврале.

В реальности эта пауза – абсолютная профанация. Марафон на Boxing day уничтожает футболистов десятками. Год назад Гвардиола сказал, что Boxing day убивает звезд – это чистая правда. Вот список травмированных в новогоднем месиве-2017/18: Косьельни – ахилл, Монреаль – ушиб стопы, Озил – травма колена, Джошуа Кинг – дернул бедро, Чиллвелл – простыл, Варди – потянул мышцу, Хендерсон – растяжение, Салах – повреждение паха, Габи Жезус – коленка, Кайл Уокер – снова пах. Всего травмированных в разы больше.

По данным Physioroom, январь – самый травматичный период сезона. Так в сезоне-2017/18 за первый месяц нового года покалечились 143 футболиста. На втором месте декабрь – 126 человек. В остальные месяцы ситуация держится в районе 100 травм в месяц, а в начале и конце сезонов вообще не добирается до 80 повреждений.

По данным Daily Mail, число травм мягких тканей в декабре вырастает на 45%. Общее число травм в декабре выше ноябрьских показателей на 26%. Зато в ноябре рост относительно октября всего 10%.

С февральской паузой Федерация уничтожает здоровье игроков диким марафоном и дальше, а потом дает чуть подлечиться в перерыв. Все равно, что насильник, который предлагает жертве довезти ее до дома.

В чемпионате Италии в сезоне-2018/19 организовали свой Boxing day с блэкджеком и паузой после нового года до 20 января. Эксперимент провалился: в Италии на новый год и рождество люди предпочли время с близкими, и бродкастеры не продали платные подписки на матчи. Зато в последовавшую двухнедельную паузу, когда зритель мог и хотел платить, вещателям было нечего предложить. В итоге затею раскритиковали телевизионщики, тренеры, болельщики, и рождественский марафон в Италии отменили.

Все это нужно ради денег. В Англии до сих пор живо убогое правило: в субботу с 14:45 до 17:15 нельзя показывать футбол по телевизору, чтобы люди в выходной шли на стадионы и тратились там. Его придумали 60 лет назад – тогда футбол шел бесплатно, а сейчас платное кабельное захватило мир. Но ФА стойко держится и прикрывается традициями.

То же самое с Boxing day. К примеру: по данным Deloitte, доход «Манчестер Юнайтед» от matchday (продажи билетов, еды, атрибутики на стадионе в день игры) – 119 млн евро за сезон или в среднем 2,2 млн за домашний матч. Во время рождественских туров эта цифра бустится за счет людей, которые не знают, чем заняться в праздники, и идут на стадион. Процент с этого получает и Федерация – цифры никто не раскрывает.

Введение адекватного зимнего перерыва в Англии лишит зрителей нескольких горячих матчей, а воротил – нескольких фунтов. Но иногда стоит думать не только о деньгах и веселье, а о здоровье тех, кто умирает на поле в праздники ради нашей радости.

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