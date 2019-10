На стыке 80-х и 90-х Винни Джонсом пугали маленьких футболистов. Например, в 1987-м он схватил Пола Гаскойна за тестикулы – фотография и сейчас восхищает олдскульных фанов и пугает игроков-неженок. Его цитаты не отличить от афоризмов про Чака Норриса. «Господь создал футболистам ноги, чтобы я по ним бил», – из слов Костолома всегда сочилась брутальность.

Тем удивительнее осознать, что у Винни могут быть семья, чувства, сердце. Он встретил Татьяну Лэмонт, когда им было по 12 лет, пригласил на свидание в 16 и впервые потерял ее, когда уехал в «Лидс». Таня вышла замуж за бывшего игрока «Уотфорда» Стива Терри и развелась в тот год, когда Джонс вернулся в родной городок. «Мы тогда жили с двумя партнерами по «Челси», один из них выглянул в окно и крикнул мне: «Эй, смотри-ка сюда!» А там Таня каталась на роликах. Верю ли я в судьбу? Ну, это было жутковато», – признался Винни.

У дамы сердца Костолома в браке с Терри появилась дочь Кэйли. Во время родов у нее отказало сердце, и врачи экстренно провели трансплантацию. Когда Джонс спросил у отца Татьяны разрешение взять девушку в жены, то решил удочерить Кэйли. В 1998-м он сыграл дебютную роль в «Карты, деньги, два ствола» и перевел гонорар в 30 тысяч фунтов в госпиталь, в котором Тане заменили сердце.

Жена Джонса – такая же сильная, как и Винни на поле. Она дважды победила рак шейки матки, поэтому с честью узнала про меланому в ноябре 2013-го. Такой же диагноз поставили и экс-футболисту. «Когда происходят такие вещи, женщины обычно сильнее мужчин. Врачи полагают, что ее рак кожи развился от таблеток, которые Таня принимала после пересадки сердца, – с болью говорил Винни. – Сейчас я превратился из того, кто помогает ей, в человека, которому самому нужна поддержка. Стараюсь чуть больше наслаждаться миром и сильнее ценить семью и друзей».

Винни Джонс и его жена Таня, 2002 годGetty Images

Они вместе боролись с болезнью в большом доме в Лос-Анджелесе. Их заставали папарацци, у Тани уже на голове был платок – видимо, результат химиотерапии и потери волос. В 2019-м женщине стало хуже, ее доставили в больницу, и Винни спал рядом с ней каждую ночь, а дочь Кэйли приходила проведать родителей каждое утро. В июле Таню выписали – семье сказали, что никаких лекарств нет. Ее отправили домой умирать. Через неделю Костолом стал вдовцом.

«Она самый невероятный человек. Думаю, что мы идеальная пара, – сказал Джонс за два года до ее смерти. – Мы вместе так долго, потому что часто смеемся и классно проводим время друг с другом». Последние часы Татьяны мужчина провел у ее кровати и до последнего не говорил ей о страшном. Хотя, конечно, она все понимала.

Через два дня после ухода Тани в Лос-Анджелесе стартовали съемки британского талант-шоу «Х-Фактор: Селебрити» – актеры, ведущие, телезвезды, спортсмены и блогеры соревновались в пении. Винни давно согласился и подписал контракт, но не думал, что жена сгорит от рака так быстро. «О его участии все знали, но с учетом обстоятельств он, вероятно, не приедет. На площадке каждый переживает за него и его семью», – уверял источник Daily Mirror на шоу.

Винни действительно не появился на прослушивании перед жюри, но шоураннер и главный судья Саймон Коуэлл сам позвонил футболисту. «Мы бы хотели, чтобы ты выступил на прямых эфирах в этом году, и окажем всю необходимую помощь», – пообещал Коуэлл. «Для меня будет честью выступить на «Х-Факторе», – ответил Джонс. – Таня бы этого хотела. Она подталкивала меня для участия в шоу и была бы очень рада».

Он спел и станцевал на национальном телевидении, как и обещал жене. Винни не нужно было объяснять на съемках, почему выбрал песню Everybody Needs Somebody to Love – «Всем нужно кого-то любить». Конечно, за него проголосовали зрители и пропустили актера в следующее лайв-шоу.

Недавно Джонс нашел два письма от Тани, которые она оставила перед смертью – одно для него, другое для Кэйли. Они были короткими, но, уверяет Винни, придали сил всей семье. «Не печалься, я буду тебя ждать. Верю в это», – написала она дочери. Мужу Татьяна сказала все самое важное на открытке. «Вин, завтра обязательно случится что-то прекрасное», – было в послании от нее.

На телеинтервью суровый актер и гроза форвардов 90-х шмыгал носом, глаза с каждым словом все сильнее наполнялись слезами. «У всех жизнь продолжается, и это самая большая трагедия в твоей жизни. Люди привычно идут на работу, с работы домой, стоят в очереди за кофе. Чудовищность этой ситуации тяжелее всего», – исповедовался Винни.

Джонс объявил, что передаст все деньги от продаж треков с «Х-Фактора» двум больницам – той, где Таня провела последние дни перед выпиской, и той, где ей пересадили сердце.

Они провели вместе 25 счастливых лет, и дальше Винни нужно жить без нее, но ради нее. И не бояться того, что даже самые брутальные мужчины умеют плакать.

«Хватай их за шары, если встанут близко». Винни Джонс и Пол Гаскойн обсудили легендарный захват

Стал бойцом или спился? Угадай, чем занимаются Бартез, Оуэн и другие легенды АПЛ твоего детства

Качай приложение Eurosport для iOS или Android