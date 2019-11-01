Капитан «Арсенала» Гранит Джака назвал причину конфликта с болельщиками.

«Хотел бы объяснить свои действия. Я все обдумал, и это лучше, чем предпринимать что-то сгоряча. То, что происходило во время моей замены, задело меня. Я люблю этот клуб и отдаю все силы на поле и за его пределами. Но болельщики оскорбляли меня во время матчей, я получал ужасные сообщения в соцсетях. Люди писали что-то вроде «Мы сломаем тебе ноги. Убьем твою жену. Пусть у твоей дочери будет рак».

Это взбесило меня, и я дошел до точки кипения. Поэтому я показал неуважение определенной группе фанатов «Арсенала». Я этого не хотел – жаль, что люди восприняли ситуацию так. Хочу, чтобы мы вернулись к взаимному уважению и не забывали о том, что любим футбол. Давайте двигаться вперед вместе и смотреть в будущее с позитивом», – написал 27-летний Джака.

Конфликт Джаки с фанатами случился во время замены на матче против «Кристал Пэлас».

Болельщики освистали швейцарца, посчитав, что он слишком медленно покидает газон. В ответ Джака саркастически поднес руку к уху, крикнул в сторону трибун «Да пошли вы!», снял с себя футболку и ушел в раздевалку.

The Sun: Джака не извинился перед фанатами «Арсенала», несмотря на просьбу Эмери

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