Португальский тренер Жозе Моуринью подробно описал, каким должен быть его новый клуб, в котором он мог бы продолжить карьеру.

«Меня всегда привлекало чувство неизвестности. Чтобы побеждать в Италии, Англии и Испании, требуется гибкость. Нужно идти против собственных идей и выбирать правильный путь к успеху. С моей стороны есть только одно требование: я должен работать, чтобы выигрывать трофеи.

Если мне предложат фантастический контракт, но поставят задачу оставаться в верхней половины таблицы и сочтут за успех седьмое, восьмое или девятое место, то я откажусь. Мне нужен проект, где я буду чувствовать, что играю ради побед», – цитирует 56-летнего Моуринью The Coaches’ Voice.

Жозе уволили из «МЮ» в декабре 2018 года, с тех пор он остается без тренерской работы.

Слухи связывают Жозе с работой в «Реале», «Арсенале» и «Тоттенхэме».

Фирменный жест и бельевая корзина. Моуринью иронично обыграл лучшие моменты карьеры в новой рекламе

Качай приложение Eurosport для iOS и Android