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Моуринью рассказал, каким должен быть его следующий клуб

Моуринью рассказал, каким должен быть его следующий клуб
Eurosport

37 мин. назад

Только борьба за трофеи.

Португальский тренер Жозе Моуринью подробно описал, каким должен быть его новый клуб, в котором он мог бы продолжить карьеру.

«Меня всегда привлекало чувство неизвестности. Чтобы побеждать в Италии, Англии и Испании, требуется гибкость. Нужно идти против собственных идей и выбирать правильный путь к успеху. С моей стороны есть только одно требование: я должен работать, чтобы выигрывать трофеи.

Если мне предложат фантастический контракт, но поставят задачу оставаться в верхней половины таблицы и сочтут за успех седьмое, восьмое или девятое место, то я откажусь. Мне нужен проект, где я буду чувствовать, что играю ради побед», – цитирует 56-летнего Моуринью The Coaches’ Voice.

  • Жозе уволили из «МЮ» в декабре 2018 года, с тех пор он остается без тренерской работы.
  • Слухи связывают Жозе с работой в «Реале», «Арсенале» и «Тоттенхэме».

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