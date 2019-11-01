Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, кого из футболистов он взял бы с собой на войну.

«Если бы мне пришлось пойти на войну, я бы однозначно пошел на нее вместе с Артуро Видалем. Мы работали с ним в «Баварии», и у меня остались о нем очень хорошие воспоминания. Он – отличный парень, который обожает конкуренцию. Он дал команде то, чего у нее не было.

Вы можете ударить Артуро в грудь, и он сделает вид, что все нормально, если это необходимо», – приводит слова Гвардиолы AlAireLibre.cl.

Гвардиола отработал в «Баварии» три сезона – 2013/14, 2014/15 и 2015/16. Под руководством Пепа баварцы трижды выиграли чемпионат Германии.

В настоящий момент Видаль выступает за «Барселону».

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