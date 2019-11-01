Бывший нападающий «Арсенала» Никлас Бендтнер рассказал о конфликте с лучшим бомбардиром в истории «канониров» Тьерри Анри.

«В тот момент я тренировался с первой командой «Арсенала» и иногда забывал, что всего лишь нахожусь на просмотре, а вместе со мной тренируются большие игроки. Во время одного из занятий мы играли 11 на 11, при этом нам разрешалось делать только два касания мяча – потом обязательно нужно было отдать пас. Я стою и вижу, что Тьерри Анри делает три касания. Тогда я прокричал: «Три касания!» Помощник Арсена Венгера, Пэт Райс, тут же обрушился на меня: «Да играй ты, ради всего святого!»

Но Анри услышал меня. Он повернулся в мою сторону и приложил палец к губам: «Тсссс». Вскоре после этого я сделал то же самое: мяч коснулся моей пятки, потом стопы, и только потом я отдал пас. Это одно игровое движение, но, так как я был футболистом из академии, в нашу сторону назначили штрафной. Тогда я просто начал жаловаться, говорить, что правила должны быть равны для всех.

Анри сказал мне заткнуться, примешав к своим словам парочку ругательств. И, по правде говоря, это был хороший совет. Но в тот момент мне было не до советов. Я кричу в ответ и говорю Анри, что это он должен заткнуться. Что было дальше? Он подбежал ко мне, встал напротив и кричал мне в лицо, говорил разные вещи. Эшли Коул и Сол Кэмпбелл были тут как тут: «Продолжай играть, Никлас, и закрой свой рот».

И я закрыл. Я стал необычайно спокойным. Вот что происходит, когда один из лучших форвардов в мире стоит напротив тебя и кричит в лицо», – приводит слова Бендтнера The Guardian.

Права на Бендтнера принадлежали «Арсеналу» с 2005 по 2014 гг. Датчанин провел в составе «канониров» 108 матчей в АПЛ и забил 24 мяча.

Анри забил за «Арсенал» 228 голов в 375 матчах во всех турнирах.

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