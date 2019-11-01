Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери не может наладить контакт с игроками, несмотря на то, что проводит в Лондоне уже второй полноценный сезон.

Как сообщает The Independent, Эмери по-прежнему не очень здорово изъясняется по-английски: многие футболисты не впитывают его инструкции, так как просто не понимают, о чем он говорит. Английский Унаи уже стал в Британии мемом – особенно его культовое приветствие «Good Ebening».

Большинство молодых футболистов «Арсенала» открыто шутят над своим коучем, пародируя его акцент. «Это странное приветствие – один из немногих моментов, которые делают Унаи Эмери более популярным в интернете. Но это также и один из многочисленных поводов посмеяться над ним внутри команды», – говорится в источнике.

2 ноября «Арсенал» в рамках 11-го тура чемпионата Англии встретится с «Вулверхэмптоном», начало игры – в 18:00 мск.

После 10 туров на счету «Арсенала» 16 очков, команда занимает пятую строчку в турнирной таблице.

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