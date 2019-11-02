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Гвардиола оставит «Сити» только ради политики. Пеп поддерживает сепаратизм и презирает Испанию

Гвардиола оставит «Сити» только ради политики. Пеп поддерживает сепаратизм и презирает Испанию
Василий Легейдо

4 мин. назад

Камбэк в Каталонию состоится, но не ради футбола.

«У меня есть подходящий кандидат, кое-кто без большого прошлого в политике», – сказал бывший президент Генералитета Каталонии и лидер Каталонской демократической партии Артур Мас на одном из местных ТВ-шоу в сентябре 2019-го. Через месяц El Confidencial вскрыла инсайд: Мас рассматривает Хосепа Гвардиолу на должность главы движения за независимость «Вместе за Каталонию». Гвардиола не опроверг слухи, пока он бьется за чемпионство с «Ливерпулем». Испанские медиа уже предположили, что если Пеп захочет, то в конце сезона обсудит с «Сити» мирное расторжение контракта ради политической карьеры, особенно если «горожане» снова возьмут титул.

Уход футбольного гика в политику – неочевидный, но логичный шаг. В последние годы Гвардиола постоянно поддерживал каталонских сепаратистов и привлекал внимание к политическим конфликтам в Испании. В марте 2018-го Футбольная ассоциация Англии оштрафовала тренера «Сити» на 20 тысяч фунтов за желтую ленту – Пеп пристегивал бантик на пресс-конференции и матчи в знак солидарности с политическими заключенными.

«То, что случилось с Жорди Санчесом и Жорди Куишаром, может произойти с любым, – The Daily Telegraph пообщался с анонимными участниками движения. – Символ желтой ленты означает ограничение свободы, которым занимаются испанские власти. У Каталонии нет армии. У нас нет государственной власти, но у нас есть сила нашего интеллекта, и Пеп – одна из ее составляющих». Журналист и руководитель отдела каталонского правительства по связям с общественностью Хауме Клотет вообще сравнил ситуацию в Испании с апартеидом: «Если бы в то время британский игрок выступил в поддержку, мне хочется думать, что его бы не оштрафовали. Если Пеп наденет футболку в поддержку мусульман в Бирме, его вряд ли накажут».

Гвардиола напомнил английским чиновникам об опыте Великобритании, которая одобрила референдум о независимости Шотландии. Сепаратисты проиграли, министр Алекс Салмонд ушел в отставку, но шотландцы хотя бы получили возможность высказаться. Каталонские активисты, среди которых оказались и друзья Пепа, лишились такой возможности после голосования о выходе из Испании 1 октября 2017-го. Несогласованная протестная акция привела к насилию властей. Испанский спецназ и полиция жестко подавили референдум: 844 человека пострадали, лидеров движения арестовали, а Каталония оказалась в политической изоляции.

За три месяца до этого, 12 июня, Гвардиола выступил с местными политиками на совместном митинге Каталонской национальной ассамблеи и Объединения муниципалитета за независимость. Коуч напомнил, что испанские власти 18 раз отказывали каталонцам в проведении референдума, и призвал жителей голосовать. В пылу Пеп даже обвинил «авторитарное испанское государство» в подтасовке улик против оппозиционных политиков и уничтожении каталонской культуры. В сентябре он вывел «Сити» на пик формы перед первым титулом, но больше беспокоился не о набранных очках, а о полицейском произволе на родине.

Сепаратизм Пепа – не фанатичная блажь. Гвардиола с детства определился с взглядами и не скрывал этого. Он хорошо запомнил историю отца Валенти: когда тот с другими подростками напевал каталонскую песенку в один из первых дней диктатуры Франко, его попросили перестать, пока полицейские не наказали. Тоталитарное правительство запретило каталонский язык в июле 1961 года. В том же месяце интеллектуальная элита региона сформировала организацию Omnium Cultural (Культурное единство), которая объединила людей из разных сфер общественной, творческой и политической жизни. Вместе они поставили цель сохранить национальную идентичность Каталонии, несмотря на притеснения.

В 1963-м об организации узнал Франко, ее деятельность признали незаконной, а штабы разгромили. Следующие четыре года Omnium Cultural работал тайно и боролся за демократию, а в 1967-м наконец одержал локальную победу: каталонский язык разрешили использовать в повседневном общении и в медиа. Несмотря на это, притеснения продолжались до смерти диктатора в 1975-м. Пеп и его семья состояли в оппозиции больше 10 лет – мальчик знал, что его культура совсем недавно находилась под запретом.

В то же время юность будущего тренера прошла в атмосфере положительных ожиданий – после смерти Франко контроль над Каталонией ослаб. «Тогда в Каталонии впервые появилась демократия, – объяснил один из каталонских знакомых Пепа. – Мы хотели построить более современное государство, которое уважало бы свободу и человеческие ценности. Мы хотели создать нечто чудесное». В 1992-м 21-летний опорник «Барсы» впервые открыто показал политические взгляды: он закутался в каталонский флаг, поднял кубок европейских чемпионов с балкона дворца Генералитета и прокричал: «Граждане Каталонии, кубок здесь!» Фраза Гвардиолы – отсылка к выступлению каталонского политика Хосепа Таррадельяса в 1977-м. Таррадельяс вернулся на родину после 20-летнего изгнания и произнес: «Граждане Каталонии, я здесь».

Родная культура всегда занимала главное место в жизни Гвардиолы: Пеп наизусть цитирует каталонского поэта Мариуса Торреса и посещает концерты каталонского композитора Льюиса Льяка. Он не скрывал, что играет за сборную Испании из-за отсутствия альтернативы – между командой тоталитарного государства и родного региона Пеп точно выбрал бы Каталонию. Тренер в основном общается с детьми на каталонском и первым дал пресс-конференцию на этом языке, несмотря на негативную реакцию в Испании. Неудивительно, что арест друзей и единомышленников возмутил Гвардиолу – к тому моменту он уже наплевал на возможные санкции ФА.

В последние два года сепаратизм Гвардиолы приобрел еще более личный оттенок: если до этого дело касалось его национальной идентичности, теперь Испания повлияла на жизнь его друзей. Ситуация обострилась еще сильнее, когда испанское правительство сняло с должности посла Генералитета Каталонии в Дании сестру Пепа Франческу. Это случилось в тот же день, когда Пеп впервые вышел с желтой лентой на матч чемпионата Англии. Испанским властям отлично известно об угрозе, которую несет Гвардиола. Карлес Пучдемон скрылся в Бельгии после отстранения от должности президента Генералитета, а несколько недель спустя частный самолет Пепа обыскали в Испании – чиновники заподозрили, что тренер тайно транспортировал политического преступника через границу.

Арест политиков Жорди Санчеса и Жорди Куашара вывел Гвардиолу из себя, но еще сильнее на Пепа повлияли недавно вынесенные оппозиционерам приговоры: бывших советников правительства Рауля Ромеву, Жорди Туруля и Долорса Бассу посадили на 12 лет, экс-спикера каталонского парламента Карме Форкадель – на 11,5, двух Жорди – на девять, а в Испании снова начались беспорядки. «Осужденные лидеры представляют большинство политических партий Каталонии, – Гвардиола выпустил пресс-релиз через TV3, BBC и AFP. – Испания живет при авторитарном порядке, который прикрывает антитеррористическими законами политические разногласия. Борьба не прекратится, пока не закончатся репрессии, и мы не найдем более мирное и демократичное решение».

Из топ-тренеров Гвардиола лучше остальных подходит на роль политика. Во-первых, его участие в делах Каталонии не основывается на лицемерном популизме, а вызвано искренним патриотизмом. Во-вторых, Пеп обладает влиянием и связями, которые позволят перетянуть на сторону сепаратистов больше сторонников и привлекут к каталонскому конфликту внимание обывателей из других стран. В-третьих, страсть Гвардиолы на пресс-конференциях и во время матчей очень легко представить на митингах и политических дебатах. Ораторское мастерство и фанатичная преданность Пепа сделали его идолом для фанатов «Барселоны». Теперь то же может повториться в масштабах целого региона.

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