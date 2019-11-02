В интернете появилось изображение эксклюзивного комплекта формы «Манчестер Юнайтед».

Картинка формы выложена в инстаграме Footy Headlines. Футболка выполнена в традиционном красном цвете, на нее нанесены изображения драконов в честь китайского Нового года.

Футболисты не будут выходить на поле в этой форме, но болельщики смогут приобрести ее в фаншопе.

Китайский Новый год празднуют 25 января.

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