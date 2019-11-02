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Footy Headlines выложили комплект формы «МЮ» с драконами
Вот это креатив!
В интернете появилось изображение эксклюзивного комплекта формы «Манчестер Юнайтед».
Картинка формы выложена в инстаграме Footy Headlines. Футболка выполнена в традиционном красном цвете, на нее нанесены изображения драконов в честь китайского Нового года.
Футболисты не будут выходить на поле в этой форме, но болельщики смогут приобрести ее в фаншопе.
- Китайский Новый год празднуют 25 января.
- «Манчестер Юнайтед» первым начал 11-й тур АПЛ и играет с «Борнмутом».
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