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Footy Headlines выложили комплект формы «МЮ» с драконами

Footy Headlines выложили комплект формы «МЮ» с драконами
Eurosport

37 мин. назад

Вот это креатив!

В интернете появилось изображение эксклюзивного комплекта формы «Манчестер Юнайтед».

Картинка формы выложена в инстаграме Footy Headlines. Футболка выполнена в традиционном красном цвете, на нее нанесены изображения драконов в честь китайского Нового года.

Футболисты не будут выходить на поле в этой форме, но болельщики смогут приобрести ее в фаншопе.

  • Китайский Новый год празднуют 25 января.
  • «Манчестер Юнайтед» первым начал 11-й тур АПЛ и играет с «Борнмутом».

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