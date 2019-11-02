«Ливерпуль» в 11-м туре чемпионата Англии еле унес ноги от «Астон Виллы» на выезде – 2:1. Решающий мяч Садио Мане закатил аж на 94-й минуте.

Последние шесть матчей «красные» мощно проводят финальный отрезок: с 5 октября команда Юргена Клоппа неизменно забивает после 75-й минуты, и почти все мячи повлияли на исход встречи.

Во встрече с «Лестером» Джеймс Милнер реализовал победный пенальти на 95-й, с «Манчестер Юнайтед» Адам Лаллана сравнял счет на 85-й, с «Генком» Мохамед Салах отличился на 87-й, «Тоттенхэму» Мо положил победный мяч с точки на 75-й, а с «Арсеналом» Дивок Ориги спас положение на 94-й.

В матче с «Астон Виллой» мерсисайдцы проигрывали до 87-й минуты, а потом Эндрю Робертсон и Садио Мане перевернули игру двумя забитыми мячами.

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии и идет без поражений после 11 матчей. «Красные» на шесть очков опережают ближайшего преследователя – «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Ливерпуль» и «Арсенал» разыграли матч круче, чем 4:4 с Аршавиным. Но есть один нюанс

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