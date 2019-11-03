Португальский тренер Жозе Моуринью встретился с директором «Арсенала» Раулем Санллехи.

По информации The Sunday Times, 56-летний Жозе произвел на собеседника большое впечатление: португалец обрисовал свои взгляды на состав команды и нынешнее положение дел в «Арсенале». Сообщается, что руководство клуба недовольно работой Унаи Эмери – контракт с ним разорвут в ближайшее время.

Моуринью уже работал в Англии – он тренировал «Челси» (дважды) и «Манчестер Юнайтед».

Жозе уволили из «МЮ» в декабре 2018 года, с тех пор он остается без работы.

«Арсенал» после 11 туров занимает пятое место.

The Sun: Моуринью возглавит «Арсенал», чтобы завоевать трофеи с тремя разными английскими клубами

Качай приложение Eurosport для iOS и Android