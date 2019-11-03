Getty Images
The Sunday Times: Моуринью встретился с директором «Арсенала» и произвел на него большое впечатление
Да, производить впечатление Жозе умеет.
Португальский тренер Жозе Моуринью встретился с директором «Арсенала» Раулем Санллехи.
По информации The Sunday Times, 56-летний Жозе произвел на собеседника большое впечатление: португалец обрисовал свои взгляды на состав команды и нынешнее положение дел в «Арсенале». Сообщается, что руководство клуба недовольно работой Унаи Эмери – контракт с ним разорвут в ближайшее время.
- Моуринью уже работал в Англии – он тренировал «Челси» (дважды) и «Манчестер Юнайтед».
- Жозе уволили из «МЮ» в декабре 2018 года, с тех пор он остается без работы.
- «Арсенал» после 11 туров занимает пятое место.
The Sun: Моуринью возглавит «Арсенал», чтобы завоевать трофеи с тремя разными английскими клубами
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте