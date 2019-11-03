Жена футболиста «Манчестер Сити» Рияда Мареза, возможно, завела интрижку с американским боксером-тяжеловесом Деонтеем Уайлдером.

По информации The Sun, Рита Марез встретилась с боксером в одном из ночных клубов Манчестера. Уайлдер пригласил ее за свой столик, и они стали беседовать. Уводить женщину пришлось ее спутницам – Рита пришла в клуб с сестрами мужа.

«Они оживленно разговаривали, смеялись, шутили. Между ними возникла химия и реальная связь. Многие заметили, как хорошо они общались. Этот клуб посещают футболисты, даже некоторые товарищи Рияда по команде. А Рита была там с его сестрами, и они были недовольны происходящим. Одна даже пошла забирать Риту из-за столика Деонтея, который, разумеется, пытался ее удержать», – сказал очевидец.

«Рита познакомилась с Деонтеем в Манчестере, они сразу уселись за столик и стали болтать. Уайдер заметил ее, один из его приближенных попросил девушку подойти. Она знала, кто он такой, и не удивилась. Риту подвели к его столику, и они сразу сели. Многие в клубе знают, кто такая Рита, знают, что она жена Рияда. Конечно, ранним утром следующего дня он узнал о случившемся. Марез был потрясен и не мог понять, что происходит», – рассказал другой источник издания.

В профессиональной карьере Уайлдера нет ни одного поражения.

Марез стал игроком «Сити» летом 2018 года.

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