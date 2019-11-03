Конец матча чемпионата Англии «Эвертон» – «Тоттенхэм» был омрачена чудовищной травмой Андре Гомиша.

«Ириски» уступали в счете 0:1 и летели отыгрываться. На 78-й минуте Гомиш прорвался по флангу, Сон Хынмин остановил португальца жестким подкатом сзади, а следом в Андре врезался Серж Орье, наступив Гомишу на стопу.

Футболист «Эвертона» закричал от боли, его стопа извернулась под неестественным углом. В шоке были все футболисты и сидевшие на ближайших местах к инциденту болельщики. Гомиша унесли с поля на носилках.

Сон подошел к пострадавшему, увидел, что натворил, и зарыдал.

Мартин Аткинсон первоначально хотел ограничиться желтой карточкой, но увидел результат фола Сона и удалил корейца с поля. Хынмин не мог прийти в себя и после игры, о чем рассказал Деле Алли репортерами:

«Не хочу пересматривать, что произошло, хочу лишь послать наилучшие пожелания Гомишу. Сон опустошен, он плачет. Он один из самых добрейших людей, которых вы только можете встретить. Сейчас он не в состоянии даже поднять голову».

Маурисио Почеттино добавил, что футболисты «Эвертона» навестили Сона в раздевалке:

«Игроки «Эвертона» зашли к нам, чтобы утешить Сона. Нам всем жаль Андре в этот тяжелый момент. Хотим пожелать ему всего наилучшего».

Позже появилось жуткое изображение травмы Гомиша.

Коуч «ирисок» Марко Силва пока не готов вдаваться в детали относительно инцидента.

«Андре в госпитале, нас медперсонал взял под контроль ситуацию и вскоре предоставит больше информации. Мы ждем, пока все прояснится. Это ужасный момент для нашей команды. Сейчас это важнее, чем сам матч. Нам как команде нужно сохранять сплоченность», – призвал Силва.

Из-за инцидента Аткинсону пришлось добавить 12 минут к матчу. На 7-й добавленной «Эвертон» отыгрался – 1:1.

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