В 11-м туре чемпионата Англии «Эвертон» и «Тоттенхэм» сыграли вничью – 1:1.

Во время матча арбитр Аткинсон обращался за помощью к системе видеоповторов, чтобы принимать решения. В том числе, после падения в штрафной «ирисок» Хынмин Сона. Аткинсон не дал пенальти, но Линекера разозлило другое.

«Тошнит от VAR. Система убивает игру в своем нынешнем виде. Она используется для того, чтобы судить игру, а не как что-то на заднем плане, нужное для исправления вопиющей ошибки. Всегда требовалось время для отладки, но это не могло быть более неправильно, чем в нынешнем состоянии.

Если это занимает столько времени, то это не явная и не очевидная ошибка [судьи]», – ругался шоумен в твиттере.

VAR широко используется в футболе с 2018 года.

«Эвертон» идет на 17-й строчке в АПЛ, «Тоттенхэм» – 11-й.

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