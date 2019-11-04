«Эвертон» рассказал, насколько серьезную травму получил Гомиш

В матче 11 тура чемпионата Англии «Эвертон» и «Тоттенхэм» сыграли вничью – 1:1.

На 78-й минуте Хынмин Сон врезался в Андре Гомиша. Полузащитник рухнул на газон, а затем в него влетел Серж Орье. В результате Гомиш жутко повредил голеностоп – Сон разрыдался, когда увидел травму.

«Эвертон» рассказал, что за травма у Андре и что его ждет дальше. «Мы сообщаем, что Андре Гомиша прооперируют в понедельник, 4 ноября, после травмы голеностопа в матче с «Тоттенхэмом».

Португальца унесли с поля во втором тайме и увезли прямо в госпиталь на скорой вместе с двумя сотрудниками «Эвертона». Обследование показало, что у него перелом костей и вывих правой лодыжки», – написано на сайте «ирисок».

«Эвертон» идет на 17-й строчке в АПЛ, «Тоттенхэм» – 11-й.

Андре Гомиш перешел в «Эвертон» из «Барселоны» этим летом.

Гомишу предстоит провести в гипсе минимум 2-3 недели.

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