В матче 11-го тура чемпионата Англии «Эвертон» и «Тоттенхэм» сыграли вничью – 1:1.

В конце игры Хынмин Сон на скорости боролся за мяч с Андре Гомишем. Полузащитник «Эвертона» упал на газон, и в него врезался Серж Орье. Гомиш ужасно травмировал ногу: сломал голеностоп. Сон разрыдался, когда увидел ногу соперника.

После матча Деле Алли рассказал, что Сон сидит в раздевалке и рыдает. Подбодрить корейца заходил даже капитан «Эвертона» Шеймус Коулман, а Маурисио Почеттино заявил, что прямой вины Сона в травме нет – так сложились обстоятельства.

Тем не менее, Сон настолько отвратительно себя чувствует, что ему потребовалась помощь специалистов. The Sun пишет, что «Тоттенхэм» наймет психолога для полузащитника. В клубе есть штатный специалист, но «шпоры» выделят Хынмину отдельного доктора.

«Эвертон» идет на 17-й строчке в АПЛ, «Тоттенхэм» – 11-й.

Андре Гомиш перешел в «Эвертон» из «Барселоны» этим летом.

Гомишу предстоит провести в гипсе минимум 2-3 недели.

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