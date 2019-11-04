«Реал» рассчитывает приобрести вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

По данным Sky Sports, грядущим летом мадридский суперклуб предложит за Стерлинга 70 миллионов фунтов (80 млн евро) + полузащитника Гарета Бэйла. «Манчестер Сити» осведомлен об интересе «Реала» к одному из своих лидеров, но скептически относится в перспективе размена 24-летнего англичанина на 30-летнего валлийца.

Сам Бэйл намерен покинуть Мадрид уже в ближайшее трансферное окно. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Cadena Ser, с наступлением зимы представители валлийца будут форсировать его уход из клуба. Одним из вариантов для Гарета по-прежнему остается китайская Суперлига, куда он едва не перешел минувшим летом.

В чемпионате Испании-2019/20 Бэйл отыграл шесть матчей и забил два мяча.

На счету Стерлинга семь голов и один ассист в 10 матчах текущего сезона Премьер-лиги.

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