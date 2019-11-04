Getty Images
Sky Sports: «Реал» предложит за Стерлинга 80 млн евро + Бэйла
Вряд ли такое предложение понравится Хосепу Гвардиоле.
«Реал» рассчитывает приобрести вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.
По данным Sky Sports, грядущим летом мадридский суперклуб предложит за Стерлинга 70 миллионов фунтов (80 млн евро) + полузащитника Гарета Бэйла. «Манчестер Сити» осведомлен об интересе «Реала» к одному из своих лидеров, но скептически относится в перспективе размена 24-летнего англичанина на 30-летнего валлийца.
Сам Бэйл намерен покинуть Мадрид уже в ближайшее трансферное окно. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Cadena Ser, с наступлением зимы представители валлийца будут форсировать его уход из клуба. Одним из вариантов для Гарета по-прежнему остается китайская Суперлига, куда он едва не перешел минувшим летом.
- В чемпионате Испании-2019/20 Бэйл отыграл шесть матчей и забил два мяча.
- На счету Стерлинга семь голов и один ассист в 10 матчах текущего сезона Премьер-лиги.
Бэйлу плевать на «Реал». Он мог стать легендой клуба, но уйдет изгоем