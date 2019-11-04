Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на слова Хосепа Гвардиолы из «Манчестер Сити», который обвинил страйкера «красных» Садио Мане в дайвинге.

«Садио – не дайвер. В матче с «Астон Виллой» был момент, когда он почувствовал контакт и упал. Может быть, это не пенальти, но там был контакт. Это не тот случай, когда игрок перепрыгивает через ногу соперника и делает вид, что ему больно.

Во всех других случаях, когда нам давали пенальти за фолы на Садио, это были заслуженные пенальти. Я на 100% уверен, что, если что-то такое случится в игре с участием «Ман Сити», то они попросят о пенальти. Если кто-то бьет твоего игрока в штрафной, это 11-метровый», – заявил Клопп.

По словам Гвардиолы, Мане «иногда ныряет, иногда – забивает невероятные мячи».

В 12-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграют между собой. Матч начнется 10 ноября в 19:30 мск.

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