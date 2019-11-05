«Ливерпуль» заверил ЛГБТ-фанатов, что они могут спокойно ехать в Катар на Клубный ЧМ

Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур заявил, что ЛГБТ-болельщики клуба смогут без волнений поехать на Клубный чемпионат мира, который пройдет в Катаре.

Как отмечает Liverpool Echo, Катар – страна, где гомосексуализм находится вне закона. В этой связи некоторые фанаты «Ливерпуля» выразили опасение, что посещение страны-хозяйки ЧМ-2022 может обернуться для них неприятностями.

«Мы получили заверения в том, что наши ЛГБТ-болельщики не столкнутся с проблемами при посещении Катара. Это было жизненно важным моментом для нас, учитывая давнюю приверженность «Ливерпуля» разнообразию и равенству», – заявил Мур.

Клубный чемпионат мира пройдет с 11 по 21 декабря, все матчи будут сыграны на двух стадионах Дохи.

«Ливерпуль» квалифицировался на КЧМ как победитель Лиги чемпионов-2018/19.

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