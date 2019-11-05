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«Тоттенхэм» подал апелляцию на красную карточку Сона
Изначально судья хотел предъявить корейцу желтую.
«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление нападающего Сон Хынмина в матче 11-го тура АПЛ против «Эвертона».
По информации The Guardian, клуб обратился в Футбольную ассоциацию Англии (FA) – лондонцы считают, что 27-летний кореец не должен был получить красную карточку за подкат против Андре Гомиша. Если апелляция не будет удовлетворена, Сон пропустит три матча.
Гомиш получил тяжелый перелом ноги после подката Сона и последующего столкновения с Орье. Первоначально арбитр хотел показать корейцу желтую карточку, но оценил степень травмы Гомиша, проконсультировался с видеоассистентом и удалил Хынмина.
- Матч завершился со счетом 1:1.
- Сон заплакал, когда увидел характер травмы, а позже ему потребовалась помощь психолога.
«Эвертон» рассказал, насколько серьезную травму получил Гомиш