«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление нападающего Сон Хынмина в матче 11-го тура АПЛ против «Эвертона».

По информации The Guardian, клуб обратился в Футбольную ассоциацию Англии (FA) – лондонцы считают, что 27-летний кореец не должен был получить красную карточку за подкат против Андре Гомиша. Если апелляция не будет удовлетворена, Сон пропустит три матча.

Гомиш получил тяжелый перелом ноги после подката Сона и последующего столкновения с Орье. Первоначально арбитр хотел показать корейцу желтую карточку, но оценил степень травмы Гомиша, проконсультировался с видеоассистентом и удалил Хынмина.

Матч завершился со счетом 1:1.

Сон заплакал, когда увидел характер травмы, а позже ему потребовалась помощь психолога.

«Эвертон» рассказал, насколько серьезную травму получил Гомиш

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