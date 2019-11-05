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«Тоттенхэм» добился отмены красной карточки Сона

«Тоттенхэм» добился отмены красной карточки Сона
Eurosport

9 мин. назад

Многие фанаты посчитают это решение несправедливым.

Независимая комиссия отменила красную карточку нападающего «Тоттенхэма» Хынмин Сона, которую кореец получил в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:1).

В конце матча с «ирисками» Сон грубо подкатился под Андре Гомиша – в результате португалец столкнулся с Сержем Орье и получил перелом ноги. Главный арбитр Мартин Аткинсон удалил Сона с поля, однако по окончании встречи «Тоттенхэм» подал апелляцию на это решение. Она была удовлетворена.

  • «Тоттенхэм» нанял Сону психолога, чтобы помочь справиться со стрессом после увиденного.
  • В чемпионате Англии-2019/20 Сон провел девять матчей, забил два мяча и отдал три голевые передачи.

«Эвертон» рассказал, насколько серьезную травму получил Гомиш

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