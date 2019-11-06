Полиция Лондона опубликовала полное видео нападения на футболистов «Арсенала» Сеада Колашинаца и Месута Озила.

Оба правонарушителя были задержаны и сознались в попытке грабежа. Ими оказались 30-летний Эшли Смит и 26-летний Джордан Нортовер, 8 ноября они предстанут перед судом.

В чемпионате Англии-2019/20 Колашинац провел 9 матчей и отдал один ассист. На счету Озила 2 игры (без результативных действий).

«Арсенал» занимает пятую строчку в турнирной таблице.

Озил и Колашинац попали в эпицентр борьбы преступных банд. Одна из них хочет «забрать у игроков все»

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