Появилось полное видео нападения на Колашинаца и Озила
Боснийский игрок был абсолютно невозмутим.
Полиция Лондона опубликовала полное видео нападения на футболистов «Арсенала» Сеада Колашинаца и Месута Озила.
Оба правонарушителя были задержаны и сознались в попытке грабежа. Ими оказались 30-летний Эшли Смит и 26-летний Джордан Нортовер, 8 ноября они предстанут перед судом.
- В чемпионате Англии-2019/20 Колашинац провел 9 матчей и отдал один ассист. На счету Озила 2 игры (без результативных действий).
- «Арсенал» занимает пятую строчку в турнирной таблице.
Озил и Колашинац попали в эпицентр борьбы преступных банд. Одна из них хочет «забрать у игроков все»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте