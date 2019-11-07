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Безработный, открыл клуб, стареет. Где сейчас непобежденный «Арсенал» из 2004-го

Безработный, открыл клуб, стареет. Где сейчас непобежденный «Арсенал» из 2004-го
Артем Мазилкин

1 час назад

Для погружения читай весь текст голосом Александра Елагина.

15 лет назад в сезоне-2003/04 «Арсенал» установил очень крутой рекорд – «канониры» взяли титул чемпионов Англии, не проиграв ни одного матча из 38. Так команда получила прозвище The Invincibles или Непобедимые. Это было последнее чемпионство «Арсенала». Eurosport.ru предлагает угадать, как сложилась судьба золотой команды.

  • Один из самых ярких талантов той команды Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе 1 июня 2019 года. Он провел за «Арсенал» 110 матчей и забил 23 мяча.
  • Арсен Венгер проработал с «канонирами» 22 года и ушел из клуба в 2018-м.
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