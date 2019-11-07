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«Нырну снова ради пенальти». Мане ответил на замечание Гвардиолы
Садио не беспокоят слова испанского коуча.
Мане прокомментировал слова Гвардиолы насчет его нырков. Сенегалец считает, что Пеп хотел обратить на это внимание рефери перед матчем «Ливерпуля» против «Сити».
В последнем туре «Сити» вырвал победу у «Саутгемптона» в конце игры, а «Ливерпуль» в дополнительное время забил победный мяч «Астон Вилле» – отличился как раз Мане. В послематчевом интервью тренер «горожан» заявил, что Мане «иногда ныряет, иногда – забивает невероятные мячи».
«Я думаю, это хитрый ход с его стороны, чтобы привлечь внимание рефери, но я просто буду играть в свой футбол, как я всегда и делаю. Я не обращаю внимания на то, что он говорит, потому что это часть футбола.
Он беспокоится из-за «Ливерпуля»? Может быть, я не знаю. Единственное, что я могу сказать – я точно буду готов отдать все силы, чтобы помочь команде. Если за это дадут пенальти – то я нырну снова. Если нырок поможет заработать удар с точки – я точно сделаю это! Почему нет? Но то, что сказал Юрген, верно. Я не симулянт», – приводит слова игрока Liverpool Echo.
- «Ливерпуль» лидирует в таблице АПЛ, у команды 31 балл. «Сити» второй, у клуба на 6 очков меньше.
- Команды встретятся на «Энфилде» 10 ноября.
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