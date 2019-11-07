Мане прокомментировал слова Гвардиолы насчет его нырков. Сенегалец считает, что Пеп хотел обратить на это внимание рефери перед матчем «Ливерпуля» против «Сити».

В последнем туре «Сити» вырвал победу у «Саутгемптона» в конце игры, а «Ливерпуль» в дополнительное время забил победный мяч «Астон Вилле» – отличился как раз Мане. В послематчевом интервью тренер «горожан» заявил, что Мане «иногда ныряет, иногда – забивает невероятные мячи».

«Я думаю, это хитрый ход с его стороны, чтобы привлечь внимание рефери, но я просто буду играть в свой футбол, как я всегда и делаю. Я не обращаю внимания на то, что он говорит, потому что это часть футбола.

Он беспокоится из-за «Ливерпуля»? Может быть, я не знаю. Единственное, что я могу сказать – я точно буду готов отдать все силы, чтобы помочь команде. Если за это дадут пенальти – то я нырну снова. Если нырок поможет заработать удар с точки – я точно сделаю это! Почему нет? Но то, что сказал Юрген, верно. Я не симулянт», – приводит слова игрока Liverpool Echo.

«Ливерпуль» лидирует в таблице АПЛ, у команды 31 балл. «Сити» второй, у клуба на 6 очков меньше.

Команды встретятся на «Энфилде» 10 ноября.

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