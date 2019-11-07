Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин признался, что прислал Андре Гомишу сообщения с извинениями после страшной травмы полузащитника «Эвертона».

Сон неудачно подкатился под опорника «ирисок» в матче 11-го тура чемпионата Англии, в результате чего португалец заработал жуткий перелом.

«Я написал ему, прежде чем улететь на выездной матч ЛЧ, а он мне ответил. Я до сих пор чувствую себя очень, очень плохо по этому поводу. Мне очень жаль. Футбол – это спорт, в котором подобное иногда случается, но никто не хочет видеть такие инциденты. Мне ужасно грустно от произошедшего, от того, что я связан с этой ситуацией. Последние дни были очень, очень тяжелыми.

Я просто написал ему, чтобы сказать: «Желаю всего наилучшего, мне очень жаль тебя, твою семью и твоих товарищей по команде». Он написал мне в ответ, вероятно, когда вернулся домой [после операции]. Я не хотел бы говорить об этом слишком много», – цитирует Сона The Guardian.

Из-за инцидента судья Аткинсон добавить 12 минут к матчу. На седьмой компенсированной минуте «Эвертон» отыгрался – 1:1.

«Тоттенхэм» идет на 11-й строчке АПЛ, «Эвертон» – на 17-й.

АПЛ выпустила мобильное приложение для игроков, которое поможет им улучшить психическое и физическое самочувствие после серии инцидентов, вызывающих обеспокоенность по поводу психологической устойчивости звезд.

«Зенит» ненавидят как никогда в истории. Но это крайне глупо и несправедливо

Качай приложение Eurosport для iOS и Android