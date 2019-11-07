Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о том, что многие команды в современном футболе стараются подолгу владеть мячом.

«Многие люди полагают, что команда, которая больше владеет мячом, доминирует на поле. Но это смотря с какой стороны посмотреть. Команда может контролировать игру и без мяча.

Я думаю, для некоторых тренеров подобный стиль – это больше пиар и имидж. В футболе побеждает команда, которая забьет больше голов. Для меня это основа игры», – приводит слова Моуринью AS.

Моуринью находится без работы после увольнения из «МЮ» в декабре прошлого года.

Сейчас слухи связывают Жозе с должностью в лондонском «Арсенале».

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