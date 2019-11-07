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Моуринью: «Для некоторых тренеров владение мячом – это больше пиар и имидж»
Интересно, кого Жозе хотел подколоть?
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о том, что многие команды в современном футболе стараются подолгу владеть мячом.
«Многие люди полагают, что команда, которая больше владеет мячом, доминирует на поле. Но это смотря с какой стороны посмотреть. Команда может контролировать игру и без мяча.
Я думаю, для некоторых тренеров подобный стиль – это больше пиар и имидж. В футболе побеждает команда, которая забьет больше голов. Для меня это основа игры», – приводит слова Моуринью AS.
- Моуринью находится без работы после увольнения из «МЮ» в декабре прошлого года.
- Сейчас слухи связывают Жозе с должностью в лондонском «Арсенале».
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