Бывший капитан «Арсенала» Гранит Джака может стать игроком «Ньюкасла».

По информации The Times, возможный переход запланирован на январь. Руководство клуба не видит 27-летнего полузащитника в команде после инцидента во время матча против «Кристал Пэлас». Джака поскандалил с болельщиками, отказался извиняться и был лишен капитанской повязки решением главного тренера Унаи Эмери.

Также медиа писали об интересе к Джаке со стороны «Милана» и некольких клубов Бундселиги.

Во время матча с «Кристал Пэлас» фанаты освистали швейцарца, посчитав, что он слишком медленно покидает газон. В ответ Джака саркастически поднес руку к уху, крикнул в сторону трибун «Да пошли вы!», снял с себя футболку и ушел в раздевалку.

«Мне писали: «Убьем твою жену. Пусть у твоей дочери будет рак». Джака объяснил конфликт с фанатами

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