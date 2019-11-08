Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард получил награду лучшему тренеру октября в английской Премьер-лиге.

За отчетный месяц «синие» одержали четыре победы в четырех встречах, три из которых команда провела на выезде.

Ранее Фрэнк четырежды получал награду лучшему игроку месяца с 2003 по 2008 годы. Он первый за 11 лет специалист, который получал приз и в качестве футболиста, и в качестве тренера. За всю историю лишь двоим до Лэмпса покорялась эта ачивка – Стюарту Пирсу и Гарету Саутгейту.

«Очень горд и благодарен. Прекрасная награда. Особенно приятно потому, что в этой лиге столько сильных менеджеров. Отличный повод поблагодарить остальных работников «Челси», потому что за кулисами трудится огромная команда. Также хотелось бы выразить благодарность тренерскому штабу и игрокам», – порадовался англичанин.

Лучшим игроком месяца был признан Джейми Варди. У страйкера четыре гола в трех матчах за «Лестер».

Фрэнк Лэмпард выступал за «Челси» с 2001-го по 2014-й и стал лучшим бомбардиром в истории клуба с 211 голами.

До «Челси» он успел поработать с «Дерби Каунти».

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