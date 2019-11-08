«Ливерпуль» примет «Ман Сити» в рамках 12 тура чемпионата Англии. В преддверии матча главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп прокомментировал свое отношение к Хосепу Гвардиоле из «Сити».

«Я не смог бы уважать его еще больше. Для меня он лучший тренер в мире. Где бы он ни работал, он оказывал серьезное влияние на команду. Сейчас он в «Сити», и у клуба все довольно неплохо!»

Клопп – самый успешный тренер в противостоянии с Гвардиолой: немец выиграл у Пепа восемь раз. Второй лучший показатель у Жозе Моуринью – пять побед.

«Ливерпуль» в случае выигрыша будет иметь девять очков преимущества над «Сити».

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