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«Не мог бы уважать его еще больше». Клопп выразил восхищение Гвардиолой

«Не мог бы уважать его еще больше». Клопп выразил восхищение Гвардиолой
Eurosport

12 мин. назад

Очередная серия взаимных респектов.

«Ливерпуль» примет «Ман Сити» в рамках 12 тура чемпионата Англии. В преддверии матча главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп прокомментировал свое отношение к Хосепу Гвардиоле из «Сити».

«Я не смог бы уважать его еще больше. Для меня он лучший тренер в мире. Где бы он ни работал, он оказывал серьезное влияние на команду. Сейчас он в «Сити», и у клуба все довольно неплохо!»

  • Клопп – самый успешный тренер в противостоянии с Гвардиолой: немец выиграл у Пепа восемь раз. Второй лучший показатель у Жозе Моуринью – пять побед.
  • «Ливерпуль» в случае выигрыша будет иметь девять очков преимущества над «Сити».

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